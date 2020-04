Påskekrim 2020: to warto przeczytać w tegoroczną Wielkanoc

Co powinno się znaleźć w rękach czytelników podczas Påskekrim 2020? Które kryminalne tytuły wydane podczas ostatnich 12 miesięcy warto przeczytać? 1. Nóż, Jo Nesbø „Nóż” to 12 część serii najsłynniejszego norweskiego pisarza Jo Nesbø, poświęcona Harry’emu Hole, śledczemu z Oslo. Powieść została wydana pod koniec czerwca 2019 roku i spotkała się z pozytywnymi recenzjami oraz opiniami czytelników.' - Harry Hole wrócił do punktu wyjścia: znowu pije, Rakel wyrzuciła go z domu, ponownie mieszka przy Sofies gate. Pewnego dnia budzi się z obezwładniającym kacem, a na dłoniach i ubraniu ze zdumieniem spostrzega ślady krwi. Kompletnie nic nie pamięta z minionej nocy - czytamy na stronie wydawcy.

2. Trzynaście, Steve Cavanagh



Świetnymi opiniami cieszy się również kryminał wydany w lutym 2020 „Trzynaście”. Jest to czwarty tom powieści o Eddiem Flynnie. - Ten seryjny morderca nie jest sądzony. To on jest sędzią… Byli gwiazdami. Jedną z najbardziej wpływowych par Hollywood. Mieli świat u swych stóp. Teraz ona nie żyje. On jest oskarżony o zamordowanie jej. To celebrycki proces stulecia! - zachęca do przeczytania wydawca.