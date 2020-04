Co wiesz o Wielkanocy w Norwegii? Rozwiąż nasz quiz i sprawdź swoją wiedzę

Sprawdźcie swoją wiedzę o Norwegii! MN

Norweskie święta wielkanocne wiążą się z wieloma tradycjami i zwyczajami – od jeżdżenia na påsketurer rozpoczynając, a na spożywaniu ogromnych ilości Kvikk Lunsj kończąc. Czy znasz je wszystkie? Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie wielkanocnym.

Ile hytt posiada DNT? O co chodzi w påskeferie i kto ukrywa påskeegg w przydomowych ogródkach? Rozwiążcie nasz quiz, by się tego dowiedzieć.

1. Wielu Norwegów na påskeferie (ferie wielkanocne) udaje się do swoich prywatnych hytt. Część z nich woli jednak wynajmować domki należące do Norweskiego Towarzystwa Turystycznego (DNT). Tam spędzają czas na odpoczynku w rodzinnym gronie, górskich wycieczkach i ostatnich w sezonie zjazdach na nartach. Czy wiecie, ile hytt na terenie Norwegii posiada DNT?



A. 300

B. 500

C. 850

2. Batoniki Kvikk Lunsj to obowiązkowa wyprawka na wszelkiego rodzaju påsketurer (wycieczki wielkanocne) i tradycyjny smakołyk podczas świątecznego leniuchowania w domowym zaciszu. Nic więc dziwnego, że Norwegowie jedzą je w tym okresie na potęgę! Jak myślicie, jaką część rocznej konsumpcji batoników Kvikk Lunsj stanowi ich spożycie podczas Wielkanocy?



A. 1/10

B. 1/3

C. 80 proc.

Czekoladowe jajka. fot. Kateryna Lukina

3. Kvikk Lunsj i inne słodkości to jedna sprawa. Norwegowie mają jednak jeszcze wyjątkowy napój, który króluje na wielkanocnym stole. Według danych NRK z 2015 roku w okresie wielkanocnym pochłaniają go w ilości 5 milionów litrów… O jakim napoju mowa?



A. Solo

B. Coca-cola

C. Sok jabłkowy





4. Część Norwegów decyduje się na spędzanie świąt w mieście. W tym czasie popularne jest odwiedzanie różnych instytucji kulturalnych – oper, teatrów czy muzeów. Norwegowie spacerują też po mieście i spędzają wspólnie czas w licznych restauracjach i knajpkach. Jak nazywa się po norwesku Wielkanoc spędzana w mieście?



A. påskecity

B. bypåske

C. stadpåske

5. Wielki Czwartek to dla Norwegów dzień zakupów świątecznych, które są jednak dosyć nietypowe, ponieważ w samej Norwegii tego dnia sklepy są zamknięte… Udają się zatem po sprawunki do swoich sąsiadów. W jakim kraju w Wielki Czwartek Norwegowie tradycyjnie robią zakupy?



A. w Szwecji

B. w Danii

C. w Finlandii





Żonkile na sklepowej półce. fot. Kateryna Lukina

6. Norwegowie posiadają nietypową, jednak bardzo popularną tradycję zwaną påskekrim, która polega na tym, że w okresie Wielkanocy zaczytują się w kryminałach, a także oglądają programy telewizyjne, filmy i seriale z wątkami kryminalnymi. À Propos kryminałów, czy wiecie, jak nazywa się autor „Hodejegerne” („Łowcy głów”) i „Gjenferd”(„Upiory”), jedna z największych gwiazd norweskiej literatury kryminalnej?



A. Jo Nesbø

B. Jørn Lier Horst

C. Torkil Damhaug

7. W trakcie świąt nie może zabraknąć także czegoś specjalnie dla najmłodszych. Tradycją jest, że dzieci szukają w ogródkach lub przydomowych sadach czekoladowych jajek (påskeegg). Chodzą pogłoski, że ukrył je tam..



A. julenisse

B. påskehøne

C. påskehare

8. Wielkanoc to także wiosna, podczas której do życia budzą się rośliny, trawa zielenieje, a pąki rozkwitają. Który rodzaj kwiatów najbardziej kojarzy się z norweską Wielkanocą?



A. żonkile

B. róże

C. przebiśniegi







Odpowiedzi:

1.B 2.B 3.A 4.B 5.A 6.A 7.C 8.A









na podstawie: thelocal.no, dnt.no, yr.no