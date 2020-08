Kwarantanna wraca: czerwone światło dla Polski

W związku ze wzrostem wskaźnika zakażeń koronawirusem w kraju nad Wisłą, rząd Norwegii przywraca obowiązkową 10-dniową kwarantannę po powrocie z Polski, ogłoszono 12 sierpnia podczas konferencji prasowej.

Wszystkie wyjazdy zagraniczne wiążą się z ryzykiem zakażenia, nawet wyjazdy do krajów, po powrocie z których Norwegia nie wymaga poddania się kwarantannie. Dlatego uważamy, że obecnie nie ma podstaw, by nazywać jakikolwiek kraj zielonym.~Erna Solberg

Jak wynika z danych FHI, w 31 tygodniu zarejestrowano 199 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, podczas gdy w 32 tygodniu było ich 357. W związku ze wzrostem liczby chorych, rząd przedłuża też inne obostrzenia. O tydzień przedłużone zostają ograniczenia nałożone na wycieczkowe statki pasażerskie. Władze Norwegii sadzą, że można zmniejszyć ryzyko zwiększenia rozprzestrzeniania się koronawirusa bez konieczności zamykania granic. - Będzie to [zamknięcie granic - przyp.red.] miało poważne konsekwencje dla wielu miejsc pracy - argumentowano na konferencji. Dlatego, jak poinformował szef resortu zdrowia, osoby, które przybędą do Norwegii - zarówno z krajów żółtych, jak i czerwonych, będą mogły poddać się bezpłatnie testowi na obecność covid-19. - Tworzymy centra testowe na wybranych lotniskach, przejściach granicznych i portach w całej Norwegii. Państwo pokrywa koszty związane z utworzeniem i funkcjonowaniem takich ośrodków testowych - dodał Høie.

To było do przewidzenia?

Próg Instytutu Zdrowia Publicznego dla krajów, które mają mieć status „zielonych”, jest taki, że wskaźnik zakażeń nie powinien przekraczać 20 na 100 tys. mieszkańców. Polska przekroczyła go prawie dwa tygodnie temu. Kwestią czasu było więc, że norweski rząd przywróci kwarantannę dla wszystkich wracających z kraju nad Wisłą. Jednak dla wielu osób brak jasnej deklaracji ze strony władz i konkretnego terminu przywrócenia kwarantanny stanowił nie lada problem. Wielu naszych czytelników wahało się przed podróżą do Polski - istniało bowiem ryzyko, że po powrocie do Norwegii w każdej chwili mogli trafić wprost na kwarantannę.



Na początku tego tygodnia FHI opublikował już jednak jednoznaczne zalecenie, by Polskę, w której w ciągu ostatniego tygodnia wskaźnik zakażeń covid-19 drastycznie wzrósł, zaliczyć do państw tzw. czerwonych. Obowiązek wprowadzenia kwarantanny zalecał także dla: Islandii, Malty, Niderlandów, Cypru i Wysp Owczych.