Nowe zasady kwarantanny: niektórym wystarczą testy i obserwacja zdrowia

Z początkiem bieżącego miesiąca zmieniły się nieco zasady kwarantanny w Norwegii. Co prawda dla osób, które zapadły na covid-19, wciąż ma ona trwać 10 dni i wymaga izolacji, jednak obecnie inaczej interpretuje się „bliski kontakt” z nimi i co innego zaleca poszczególnym grupom ludzi narażonych na zakażenie. W komunikacie prasowym z 5 czerwca kwestię wyjaśnia Norweski Instytut Zdrowia Publicznego (Folkehelseinstituttet, FHI).

W czasie kwarantanny nie mogą one chodzić do pracy ani szkoły, korzystać z transportu publicznego, powinny także unikać odwiedzin. W ich przypadku dozwolone są spacery z zachowaniem około metrowego dystansu oraz wizyty w sklepie lub aptece po niezbędne produkty. Takie same zasady zachowania i kwarantanna obowiązują też osoby, które przyjechały lub przyleciały do Norwegii z zagranicy, w tym z Polski, oraz ich „bliskie kontakty”.