Norwegia wciska hamulce. Nowe obostrzenia po wzroście infekcji

Pauza w otwieraniu granic dla kolejnych państw, ustalona nowa godzina obowiązkowego zamykania barów i ograniczona liczba uczestników dużych imprez to niektóre z postanowień przedstawionych przez ministra zdrowia Benta Høie podczas konferencji prasowej 7 sierpnia.

Nie musisz – nie wyjeżdżaj za granicę

Aby nie ryzykować gwałtownego rozprzestrzeniania się infekcji, od soboty 8 sierpnia lokale gastronomiczne z alkoholem nie będą mogły działać po północy. Z kolei w wydarzeniach kulturalnych lub sportowych nie będzie mogło wziąć udziału więcej niż 200 osób. Nowej oceny stanu epidemii w kraju fiordów rząd dokona we wrześniu i wówczas podejmie decyzję o ewentualnym dalszym „otwieraniu społeczeństwa”.



Władze nadal odradzają wyjazdy zagraniczne, nawet do krajów znajdujących się na tzw. zielonej liście. – Zwiększona aktywność w zakresie podróży doprowadziła do wzrostu liczby infekcji w Norwegii. Odradzamy teraz wszelkie niepotrzebne podróże za granicę – powiedział podczas konferencji Høie. Osoby przyjeżdżające z państw, w przypadku których Norwegia wymaga kwarantanny, po przybyciu np. na lotnisko czy do portu oraz w drodze na domową kwarantannę muszą nosić maseczki.



Mimo niepokojących doniesień europejskich organów kontrolujących pandemię obowiązek kwarantanny nie zostanie nałożony na osoby wracające z Polski. Do czerwonej listy 6 sierpnia dopisano jednak Czechy, Francję, Monako oraz Szwajcarię.