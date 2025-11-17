Masz mieszkanie w Norwegii i długi? Tak działa “refinansiering med sikkerhet”

aktywne sprawy inkasso ,

, negatywne wpisy betalingsanmerkninger,

spłatę dotychczasowych długów objętych windykacją,

uporządkowanie historii zadłużenia,

możliwość usunięcia negatywnych wpisów po spłacie,

przejście z chaosu wielu zaległości do jednej, przewidywalnej raty.

całkowity poziom zadłużenia,

stosunek długu do dochodu,

oraz nieużywane limity kredytowe – ubenyttet kreditt.

spłacić i zamknąć drogie limity oraz kredyty,

uporządkować obraz Twoich finansów,

Kredyty gotówkowe, karty kredytowe i limity w koncie mają zwykle wysoką efektywną stopę procentową –. To całkowity koszt kredytu w skali roku, uwzględniający zarówno odsetki, jak i opłaty. W przypadku długu konsumenckiego może on być naprawdę wysoki.Kredyt zabezpieczony na nieruchomości ma zwykle effektiv rente zbliżoną do kredytów hipotecznych, często istotnie niższą niż typowe pożyczki konsumenckie (konkretny poziom zależy od banku i sytuacji klienta). Przy większym zadłużeniu łączna oszczędność na miesięcznych ratach może wynieść nawet kilka tysięcy koron, w szacunkach często mówi się o potencjale rzędu nawet ok. 5 500 NOK miesięcznie – oczywiście w zależności od indywidualnych kwot.To realnie odczuwalny „oddech” w domowym budżecie.Jeżeli oprócz długów masz także:to dla większości zwykłych banków jesteś klientem, którego nowe wnioski kredytowe należy po prostu odrzucić.Istnieją jednak banki specjalistyczne (m.in. Bluestep Bank, Instabank, Kraft Bank), które – we współpracy z brokerami – rozpatrują trudniejsze przypadki, jeśli klient ma nieruchomość i wolny kapitał. Wykorzystują przy tym produkt omstartslån, czyli „pożyczkę na nowy start”.W praktyce może to oznaczać:Norweskie banki biorą pod uwagę nie tylko dochody, ale również:Sama możliwość zadłużenia się na karcie czy limicie, nawet jeśli go nie używasz, obciąża Twoją zdolność kredytową. Refinansowanie z zabezpieczeniem pozwala:a w efekcie łatwiej uzyskać finansieringsbevis – promesę kredytową przed zakupem nowej nieruchomości.