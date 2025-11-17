Masz mieszkanie w Norwegii i długi? Tak działa “refinansiering med sikkerhet”
17 listopada 2025 14:53
Refinansowanie pod zastaw w Nrowegii MojaNorwegia
Co to jest refinansowanie z zabezpieczeniem?
Zamiast spłacać kilka osobnych zobowiązań bez zabezpieczenia, masz:
- jeden kredyt,
- z zabezpieczeniem na mieszkaniu lub domu (norw. pant i bolig),
- z oprocentowaniem zbliżonym do kredytu hipotecznego, czyli zwykle wyraźnie niższym niż w typowych kredytach konsumenckich.
Wolny kapitał – friværdi: od tego wszystko się zaczyna
- aktualną wartością rynkową nieruchomości,
- a pozostałym do spłaty saldem kredytu hipotecznego.
W takim przypadku wolny kapitał (friværdi) wynosi ok. 1 200 000 NOK.
To właśnie z tej „nadwyżki” bank może sfinansować spłatę Twoich drogich kredytów i kart. Im większy friværdi i im stabilniejsze dochody, tym większa szansa, że refinansiering med sikkerhet w ogóle wchodzi w grę.
Jak wygląda proces – w praktyce
- Spisujesz swoje długi
Zbierasz wszystkie kredyty gotówkowe, karty kredytowe, limity w koncie, raty zakupowe – wraz z saldami, ratami i oprocentowaniem.
- Ocena nieruchomości
Doradca lub bank szacuje wartość Twojego mieszkania/domu i oblicza friværdi – wolny kapitał.
- Projekt nowego kredytu
Jeżeli z wyliczeń wynika, że da się spłacić Twoje drogie długi kredytem zabezpieczonym na nieruchomości, przygotowywana jest propozycja: jaka byłaby jedna rata, jaka efektywna stopa procentowa (norw. effektiv rente) i ile łącznie płacisz dziś vs. po refinansowaniu.
- Spłata starych zobowiązań
Po zawarciu umowy nowy kredyt spłaca Twoje dotychczasowe kredyty i karty, stare linie kredytowe są zamykane, a w systemie pojawia się nowe zabezpieczenie na nieruchomości – pant i bolig.
Masz jedno zobowiązanie zamiast pięciu czy siedmiu, a większa część każdej raty idzie na spłatę kapitału, a nie tylko na odsetki.
Jeśli chcesz porozmawiać z doradcą po polsku, możesz skontaktować się z Eiendomsfinans i poprosić o rozmowę z Anetą Musiał.
>> telefon: +47 97 40 00
Przydatne narzędzie: sprawdź swoje długi w GjeldsMonitor
Dla wielu osób to pierwszy krok:
? wejść na GjeldsMonitor, pobrać darmowy raport i dopiero wtedy myśleć o refinansowaniu, gdy naprawdę widzisz pełen obraz swoich długów.
Najważniejsze korzyści dla właścicieli nieruchomości
Kredyty gotówkowe, karty kredytowe i limity w koncie mają zwykle wysoką efektywną stopę procentową – effektiv rente. To całkowity koszt kredytu w skali roku, uwzględniający zarówno odsetki, jak i opłaty. W przypadku długu konsumenckiego może on być naprawdę wysoki.
Kredyt zabezpieczony na nieruchomości ma zwykle effektiv rente zbliżoną do kredytów hipotecznych, często istotnie niższą niż typowe pożyczki konsumenckie (konkretny poziom zależy od banku i sytuacji klienta). Przy większym zadłużeniu łączna oszczędność na miesięcznych ratach może wynieść nawet kilka tysięcy koron, w szacunkach często mówi się o potencjale rzędu nawet ok. 5 500 NOK miesięcznie – oczywiście w zależności od indywidualnych kwot.
To realnie odczuwalny „oddech” w domowym budżecie.
2. Omstartslån – wyjście z windykacji i negatywnych wpisów
Jeżeli oprócz długów masz także:
- aktywne sprawy inkasso,
- negatywne wpisy betalingsanmerkninger,
W praktyce może to oznaczać:
- spłatę dotychczasowych długów objętych windykacją,
- uporządkowanie historii zadłużenia,
- możliwość usunięcia negatywnych wpisów po spłacie,
- przejście z chaosu wielu zaległości do jednej, przewidywalnej raty.
3. Odblokowanie zdolności kredytowej przed kolejnym mieszkaniem
Norweskie banki biorą pod uwagę nie tylko dochody, ale również:
- całkowity poziom zadłużenia,
- stosunek długu do dochodu,
- oraz nieużywane limity kredytowe – ubenyttet kreditt.
- spłacić i zamknąć drogie limity oraz kredyty,
- uporządkować obraz Twoich finansów,
Ryzyko: Twój dom jest zabezpieczeniem
Jeśli przestaniesz spłacać taki kredyt, w skrajnym przypadku możesz narazić się na przymusową sprzedaż nieruchomości. Dlatego:
- nie jest to sposób na „łatwą gotówkę”,
- nie powinien służyć do podnoszenia zadłużenia tylko dlatego, że „teraz się da”,
- powinien być wykorzystywany przede wszystkim do obniżenia kosztów i uporządkowania długów.
Dlaczego przez brokera, a nie tylko własny bank?
- wyceny nieruchomości,
- analizy zadłużenia,
- zaprojektowania nowych zabezpieczeń hipotecznych,
- a czasem także włączenia banków specjalistycznych od omstartslån.
- współpracują równolegle z wieloma bankami,
- mają dostęp także do instytucji specjalizujących się w trudniejszych przypadkach,
- dopasowują rozwiązanie do Twojej sytuacji, a nie tylko do oferty jednego banku.
Pomoc po polsku – Aneta Musiał z Eiendomsfinans
- mówi po polsku, norwesku i angielsku,
- od 2013 roku pomaga Polakom w Norwegii w zakupie mieszkań, refinansowaniu kredytów i konsolidacji zadłużenia,
- zna praktykę norweskich banków: jak patrzą na friværdi, wpisy w rejestrach, limity i historię płatniczą.
- przeanalizować Twoją sytuację w oparciu o konkretne liczby,
- sprawdzić, czy masz odpowiedni wolny kapitał w nieruchomości,
- uczciwie powiedzieć, czy refinansiering med sikkerhet realnie poprawi Twoją sytuację, czy byłby zbyt ryzykowny.
Przykład reprezentatywny (låneeksempel)
- Pożyczka zabezpieczona na nieruchomości: 2 000 000 NOK, okres spłaty 25 lat.
- Nominalna stopa procentowa: 6,5% rocznie.
- Efektywna stopa procentowa (effektiv rente): ok. 6,9% rocznie (z uwzględnieniem opłat).
- Miesięczna rata: ok. 14 000 NOK.
- Łączny koszt kredytu (kapitał + odsetki i opłaty): ok. 4 200 000 NOK, z czego ok. 2 200 000 NOK to odsetki i opłaty w całym okresie.
