Chcą testów językowych dla czterolatków. Co czwarty uczeń w Oslo ma problemy z norweskim

25 proc. dzieci, które w zeszłym roku rozpoczęły naukę w pierwszej klasie podstawówki w Oslo, potrzebuje rozszerzonej nauki języka norweskiego. Partia Postępu (FrP) uważa, że ​​liczby te są alarmujące i proponuje obowiązkowe testy językowe dla czterolatków na wzór modelu duńskiego.

Według danych Urzędu ds. Edukacji w Oslo 1 na 4 uczniów pierwszej klasy wymagał specjalnej nauki języka norweskiego, gdy w 2024 r. rozpoczął naukę w szkole. Dla Partii Postępu jest to wyraźny sygnał, że obecna polityka integracyjna nie przynosi rezultatów.

– To nie jest tylko problem językowy, to awaria systemu. Ryzykujemy stworzeniem społeczeństwa dwupoziomowego, w którym więcej dzieci będzie rozpoczynać naukę w szkole z poważnymi niedociągnięciami – mówi Julianne Ofstad, zastępczyni burmistrza Oslo.

Chodzi o dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole, nie znając wystarczająco dobrze języka norweskiego, i które w związku z tym mogą mieć trudności z nadążaniem za nauką, co będzie miało wpływ na ich dalsze życie, również poza edukacją.

FrP podkreśla znaczenie wczesnych wysiłków w dziedzinie języków obcych jako inwestycji w przyszłość. Partia proponuje obecnie, aby wszystkie czterolatki w Oslo zostały poddane testom językowym, tak jak dzieje się to w Danii. Dzieci z niewystarczającymi umiejętnościami językowymi kierowane są tam na obowiązkowe szkolenie językowe przed rozpoczęciem nauki w szkole.

Zacząć jak najwcześniej

Ważne jest również, aby podjąć bardziej widoczne działania mające na celu zachęcenie większej liczby dzieci do rozpoczęcia nauki języka w przedszkolu. Służby opieki społecznej mają prawo nakazać rodzicom posłanie dzieci do przedszkola, jeżeli leży to w ich najlepszym interesie. Jak twierdzi Ofstad, obecnie rzadko korzysta się z tej możliwości.