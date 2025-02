Rodzice zadowoleni z pracy norweskich przedszkoli. Jedno ale: za mało personelu

Norweski Urząd Edukacji (Udir) opublikował wyniki ankiety przeprowadzonej wśród rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Dane pokazują, że większość opiekunów jest zadowolona z pracy placówek, ale pozostaje sporo do zrobienia, jeśli chodzi o liczbę pracowników przypadającą na jedno dziecko.

W norweskich przedszkolach na jednego pracownika przypada średnio 5,7 dziecka, co nie podoba się 21 proc. rodziców. 69 proc. ankietowanych aprobuje stan zatrudnienia opiekunów w placówkach, zaś 8 proc. reprezentuje raczej neutralne nastawienie.

Badanie ujawnia również różnice pomiędzy przedszkolami prywatnymi i publicznymi. 73 proc. rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli prywatnych jest zadowolonych z obsady kadrowej, podczas gdy 64 proc. podziela to zdanie w odniesieniu do placówek miejskich.