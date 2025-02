Angielszczyzna króluje nad fiordami? Norwegowie drudzy na świecie

Nad fiordami angielszczyzna zaczyna dominować w kolejnych sferach życia. stock.adobe.com/licencja standardowa

Zniuansowane wypowiedzi dopasowane do sytuacji społecznej czy łatwość czytania trudnych tekstów – to, wedle jednego ze wskaźników, cechuje poziom znajomości języka angielskiego przez Norwegów. Lepiej z angielskim jako językiem obcym radzą sobie tylko Holendrzy.

W tym roku w rankingu EF English Proficiency Index badającym poziom znajomości języka angielskiego na świecie wzięto pod uwagę ponad 2 miliony osób ze 116 krajów. Wobec tego drugie miejsce Norwegii to osiągnięcie nie bez znaczenia.

W badaniu brały udział osoby zainteresowane kontynuacją nauki języka i będące przede wszystkim młodymi dorosłymi. Jego wyników nie można więc rozciągać na całą populację. To raczej obraz relatywnie młodego pokolenia – mediana wieku respondentów, którzy udzielili informacji w tym zakresie, wyniosła 26 lat.

Co ciekawe, w Norwegii w znajomości angielskiego nie przoduje wcale stolica, lecz Vestlandet. Inną wyraźną tendencją jest to, że mężczyźni radzą sobie z angielszczyzną lepiej niż kobiety.

A jak we wzmiankowanym rankingu wypada Polska? W tym roku – 15. miejsce i przeciętny poziom językowy pozwalający na zrozumienie programów telewizyjnych i przeczytanie gazety czy zrobienie prezentacji do pracy. Wygląda to naprawdę nieźle, choć słabiej niż w przypadku Norwegii.

Druga strona medalu Pytanie tylko, czy zawsze jest się z czego cieszyć. Nad fiordami angielszczyzna zaczyna dominować w kolejnych sferach życia. Wymieńmy chociażby internetową rozrywkę i dyskurs akademicki. W tych dwóch tak różnych rejonach faktycznie coraz częściej nie wymyśla się norweskiej terminologii, tylko korzysta z już istniejących anglojęzycznych rozwiązań. Norweskie media nie raz opisywały na przykład to, że o ile wiadomości młodzi Norwegowie obejrzą raczej po norwesku, to podczas korzystania z gier komputerowych czy social mediów zdecydowanie zanurzają się w angielszczyznę – po prostu z braku atrakcyjnych norweskojęzycznych alternatyw. Podobnie ograniczona bywa oferta uniwersytecka – na wielu kierunkach studiów większość kursów odbywa się w języku angielskim. Ogólnonorweska i tocząca się w języku ojczystym debata publiczna nie może przez to potem w pełni korzystać z dokonań rodzimych akademików.

Czy to aby nie zagrożenie dla norweskiego? Co to bowiem za język, którym nie da się opisać świata i którego nastoletni użytkownicy – w jednym z reportaży NRK – opowiadają:

„Szóstka z ustnego angielskiego i piątka z pisemnego, a z norweskiego mam tróję. Mama jest nauczycielką i obserwuje mój norweski. Uważa, że myślę po angielsku i tłumaczę to na norweski”?

