  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Biznes i gospodarka
Redakcja
30 kwietnia 2026 09:02

Zbliża się czas decyzji. Norwegia w gorszej sytuacji niż USA i strefa EURO

Norwegia może być najbliżej podwyżki stóp procentowych. Ekonomiści wskazują na utrzymującą się inflację i rosnącą presję zewnętrzną.
Zbliża się czas decyzji. Norwegia w gorszej sytuacji niż USA i strefa EURO
Norwegia wskazywana jako kraj najbardziej narażony na podwyżkę stóp. Fot. Nils S. Aasheim/Norges Bank, Flickr.com (CC BY-ND 2.0)
W najbliższych tygodniach decyzje o stopach podejmą banki centralne w USA, strefie euro i Norwegii. Analitycy oceniają, że to właśnie Norwegia jest najbardziej narażona na podwyżkę. Główna stopa procentowa wynosi obecnie 4 proc. Prognozy wskazują, że może wzrosnąć do 4,25 lub 4,5 proc. Najbliższa decyzja Norges Bank zapadnie 7 maja.
Przeczytaj również Jak sprawdzić, który kredyt kosztuje Cię najwięcej?

Inflacja i zmiana nastawienia Norges Bank

Inflacja w Norwegii od dłuższego czasu utrzymuje się powyżej celu. Utrzymywała się na poziomie około 3 proc. przez kilka lat i zaskakiwała w górę jeszcze przed wzrostem cen energii. W marcu wskaźnik CPI sięgnął 3,6 proc. Inflacja bazowa wyniosła 3,0 proc. Cel inflacyjny pozostaje na poziomie 2 proc.

Jeanette Fjære-Lindkjenn z DNB Carnegie wskazuje na łamach E24, że Norwegia jest najbardziej narażona na podwyżkę spośród analizowanych gospodarek. Bank centralny przez długi czas sygnalizował obniżki stóp. Teraz zmienił komunikację i dopuszcza podwyżki. Ekonomistka ocenia, że decyzja może zapaść w czerwcu. Rynek widzi jednocześnie przewagę prawdopodobieństwa podwyżki już w maju.

Norges Bank wcześniej wyczekiwał obniżek przez dłuższy okres.

Norges Bank wcześniej wyczekiwał obniżek przez dłuższy okres.Fot. Alexander - stock.adobe.com/standardowa/Tylko do użytku redakcyjnego

Wpływ zagranicy i sytuacja w USA oraz Europie

Europejski Bank Centralny utrzymuje stopy na poziomie 2 proc. od czerwca ubiegłego roku. Inflacja w strefie euro wzrosła do 2,6 proc. Analitycy, w tym Sara Midtgaard z Nordea Markets, oczekują nawet czterech podwyżek w tym roku. Nie wykluczają ruchu już na najbliższym posiedzeniu. Ewentualne decyzje w Europie mogą zwiększyć presję na Norges Bank.

Midtgaard wskazuje, że globalna presja inflacyjna rośnie m.in. w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie. W USA scenariusze są bardziej zrównoważone. Stopy pozostają w przedziale 3,5-3,75 proc. Inflacja wzrosła do 3,3 proc., a ceny paliw zwiększyły się o 21,2 proc., co stanowiło niemal trzy czwarte wzrostu. Jednocześnie inflacja bazowa wyniosła 2,6 proc. Fed (bank centralny Stanów Zjednoczonych) uznaje politykę za restrykcyjną. Możliwe są zarówno podwyżki, jak i obniżki, w zależności od rynku pracy i cen ropy, zwłaszcza jeśli przekroczą 100 dolarów za baryłkę.
Przeczytaj również Zobacz, gdzie przepłacasz za kredyty i karty w Norwegii?
Na decyzje Norges Bank wpływają zarówno czynniki krajowe, jak i zewnętrzne. Wzrost cen energii oraz napięcia geopolityczne wzmacniają presję inflacyjną. Jednocześnie dane wskazują, że problem wysokich cen był obecny już wcześniej. Oznacza to, że kierunek polityki pieniężnej może wynikać nie tylko z bieżącej sytuacji globalnej, lecz także z utrzymujących się trendów w norweskiej gospodarce.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Jak stopy wpływają na ratę kredytu?
Ile wzrośnie rata przy 4,5%?
Inflacja bazowa — o co chodzi?
Co robić przed decyzją 7 maja?
Czemu USA i euro wpływają na Norwegię?
To może Cię zainteresować

Poradniki
Biznes i gospodarka

Norwegia zaskoczona inflacją. Decyzje Norges Bank mogą być bardziej radykalne
Poradniki
Biznes i gospodarka

Kolejny rekord złotówki. Korona norweska znowu boi się Donalda Trumpa
Poradniki
Biznes i gospodarka

Presja inflacyjna nie odpuszcza. Norges Bank może zmienić kurs jeszcze przed wakacjami
Poradniki
Biznes i gospodarka

Korona norweska w górę. Dalszy los waluty wyjaśni decyzja Norges Bank
Poradniki
Biznes i gospodarka

Dolar pikuje, euro w cenie. Kursy walut utrudnią obniżkę stóp procentowych?
Poradniki
Biznes i gospodarka

Złotówka po raz kolejny zbliżyła się do rekordu. Korona z wyraźną stratą
Poradniki
Finanse i kredyty

Norges Bank w oczekiwaniu na... stabilizację. Obniżki stóp procentowych dopiero w drugiej połowie roku?
Poradniki
Biznes i gospodarka

Koniec drogich kredytów? Przewidują, ile trzeba czekać na obniżkę stóp procentowych w Norwegii
Poradniki
Biznes i gospodarka

Norges Bank reaguje na kryzys. Wiemy, co dalej ze stopami procentowymi
Poradniki
Biznes i gospodarka

Stopy procentowe w Norwegii. Norges Bank daje sygnał do zmiany
Komentarze (5)
Dodaj komentarz
Anonimowy
1 dzień temu
Pseudospecialosci od brania pieniędzy i pod butem banków od lat jedyna metodę jaka znają w walce z inflacja to podwyżka stop procentowych( sami zarabiają po 100 tys miesięcznie to sie podwyżkami nie przejmuja). Podwyżka nic nie da bo mamy doczynienia z inflacja niezależna od konsumenta.
0
Odpowiedz
Bob
1 dzień temu
Prosze, blagam, litosci, prawie codziennie saznisty artykol skladajacy sie wylacznie z ble ble ble dobrze bedzie bedzie zle. Nic nie wnoszace i wzajemnie sprzeczne bleblania. Blogoslawieni ktorzy nie majac nic do powiedzenia milcza.
0
Odpowiedz
Ambasador
1 dzień temu
Wystarczy podnieść stopy procentowe i od razu waluta się umocni , każdy ekonomista to wie. Ważne i bolesne dla Polaków Portal kresy alarmuje. Kiedy Polacy będą grillować we Lwowie odbędzie się marsz ku czci pewnego Stefana b. I ss manów. Sprawdźcie sami nie wierzcie mi na słowo
5
Odpowiedz
m
12 godzin temu
tok jak w Polsce w latach 90 teraz wszyscy beda milionerami
0
Odpowiedz
Piotr
11 godzin temu
No muszą jakoś wyciągnąć pieniądze od ludzi kredyty są jeszcze zbyt tanie macie płacić więcej .
0
Odpowiedz
