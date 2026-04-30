30 kwietnia 2026 09:02
Zbliża się czas decyzji. Norwegia w gorszej sytuacji niż USA i strefa EURO
Inflacja i zmiana nastawienia Norges Bank
Jeanette Fjære-Lindkjenn z DNB Carnegie wskazuje na łamach E24, że Norwegia jest najbardziej narażona na podwyżkę spośród analizowanych gospodarek. Bank centralny przez długi czas sygnalizował obniżki stóp. Teraz zmienił komunikację i dopuszcza podwyżki. Ekonomistka ocenia, że decyzja może zapaść w czerwcu. Rynek widzi jednocześnie przewagę prawdopodobieństwa podwyżki już w maju.
Norges Bank wcześniej wyczekiwał obniżek przez dłuższy okres.
Wpływ zagranicy i sytuacja w USA oraz Europie
Midtgaard wskazuje, że globalna presja inflacyjna rośnie m.in. w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie. W USA scenariusze są bardziej zrównoważone. Stopy pozostają w przedziale 3,5-3,75 proc. Inflacja wzrosła do 3,3 proc., a ceny paliw zwiększyły się o 21,2 proc., co stanowiło niemal trzy czwarte wzrostu. Jednocześnie inflacja bazowa wyniosła 2,6 proc. Fed (bank centralny Stanów Zjednoczonych) uznaje politykę za restrykcyjną. Możliwe są zarówno podwyżki, jak i obniżki, w zależności od rynku pracy i cen ropy, zwłaszcza jeśli przekroczą 100 dolarów za baryłkę.