Zbliża się czas decyzji. Norwegia w gorszej sytuacji niż USA i strefa EURO

W najbliższych tygodniach decyzje o stopach podejmą banki centralne w USA, strefie euro i Norwegii. Analitycy oceniają, że to właśnie Norwegia jest najbardziej narażona na podwyżkę. Główna stopa procentowa wynosi obecnie 4 proc. Prognozy wskazują, że może wzrosnąć do 4,25 lub 4,5 proc. Najbliższa decyzja Norges Bank zapadnie 7 maja.

Inflacja i zmiana nastawienia Norges Bank Inflacja w Norwegii od dłuższego czasu utrzymuje się powyżej celu. Utrzymywała się na poziomie około 3 proc. przez kilka lat i zaskakiwała w górę jeszcze przed wzrostem cen energii. W marcu wskaźnik CPI sięgnął 3,6 proc. Inflacja bazowa wyniosła 3,0 proc. Cel inflacyjny pozostaje na poziomie 2 proc.



Jeanette Fjære-Lindkjenn z DNB Carnegie wskazuje na łamach E24, że Norwegia jest najbardziej narażona na podwyżkę spośród analizowanych gospodarek. Bank centralny przez długi czas sygnalizował obniżki stóp. Teraz zmienił komunikację i dopuszcza podwyżki. Ekonomistka ocenia, że decyzja może zapaść w czerwcu. Rynek widzi jednocześnie przewagę prawdopodobieństwa podwyżki już w maju.

Norges Bank wcześniej wyczekiwał obniżek przez dłuższy okres.

Wpływ zagranicy i sytuacja w USA oraz Europie Europejski Bank Centralny utrzymuje stopy na poziomie 2 proc. od czerwca ubiegłego roku. Inflacja w strefie euro wzrosła do 2,6 proc. Analitycy, w tym Sara Midtgaard z Nordea Markets, oczekują nawet czterech podwyżek w tym roku. Nie wykluczają ruchu już na najbliższym posiedzeniu. Ewentualne decyzje w Europie mogą zwiększyć presję na Norges Bank.



Midtgaard wskazuje, że globalna presja inflacyjna rośnie m.in. w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie. W USA scenariusze są bardziej zrównoważone. Stopy pozostają w przedziale 3,5-3,75 proc. Inflacja wzrosła do 3,3 proc., a ceny paliw zwiększyły się o 21,2 proc., co stanowiło niemal trzy czwarte wzrostu. Jednocześnie inflacja bazowa wyniosła 2,6 proc. Fed (bank centralny Stanów Zjednoczonych) uznaje politykę za restrykcyjną. Możliwe są zarówno podwyżki, jak i obniżki, w zależności od rynku pracy i cen ropy, zwłaszcza jeśli przekroczą 100 dolarów za baryłkę.

