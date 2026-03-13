1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Biznes i gospodarka

Rynek ropy reaguje na napięcia geopolityczne. Skutkiem może być wzrost inflacji na świecie

Redakcja

13 marca 2026 12:13

Rynek ropy reaguje na napięcia geopolityczne. Skutkiem może być wzrost inflacji na świecie

Kryzysy energetyczne często przekładają się na inflację. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Przepływ ropy przez cieśninę Ormuz niemal całkowicie zatrzymał się po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Według raportu Międzynarodowej Agencji Energetycznej może być to największe zakłócenie w globalnych dostawach ropy w historii. Analitycy ostrzegają przed gwałtownym wzrostem cen paliw i możliwym szokiem inflacyjnym na świecie.

Przed rozpoczęciem konfliktu przez cieśninę Ormuz transportowano około 20 mln baryłek ropy dziennie. Obecnie przepływ niemal zanikł. Sytuacja natychmiast wywołała presję na wzrost cen ropy na światowych rynkach. Eksperci wskazują, że długotrwałe zakłócenia mogą przełożyć się na ceny paliw, transportu i produkcji towarów.
Nadchodzą droższe loty. Linie reagują na gwałtowny wzrost cen paliwa

Zatrzymany kluczowy szlak transportu ropy

Cieśnina Ormuz jest jednym z najważniejszych szlaków energetycznych świata. Przed konfliktem każdego dnia przepływało przez nią około 20 mln baryłek ropy. Po rozpoczęciu działań wojennych ruch tankowców niemal ustał. W regionie doszło do zakłóceń żeglugi oraz zagrożeń dla statków. W efekcie globalny rynek ropy znalazł się pod silną presją.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna ocenia, że obecne zakłócenia mogą być największym przerwaniem dostaw ropy w historii. Produkcja w krajach Zatoki Perskiej spadła o co najmniej 10 mln baryłek dziennie od początku konfliktu. Według agencji globalna podaż ropy zmniejszyła się w marcu o około 8 mln baryłek dziennie. To znacząca część globalnego rynku ropy. Skala zmian budzi obawy analityków i rządów.
Rezerwy mają stabilizować rynek w czasie kryzysów.

Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Ryzyko inflacji i ograniczone rezerwy

Analityk surowcowy Ole Hvalbye z banku SEB ostrzega przed konsekwencjami wzrostu cen ropy. Droższe surowce oznaczają wyższe ceny benzyny i oleju napędowego. Rosną także koszty produkcji oraz transportu towarów. To może szybko przełożyć się na wzrost inflacji. Skutki najbardziej odczują konsumenci.

Kraje należące do Międzynarodowej Agencji Energetycznej zdecydowały o uwolnieniu 400 mln baryłek ropy z rezerw strategicznych. To około 30 proc. światowych rezerw strategicznych ropy. Według analityków może to chwilowo ustabilizować rynek. Problemem pozostaje jednak logistyka. Obecnie na rynek można wprowadzić jedynie około 2 mln baryłek dziennie.
Świat wstrzymuje oddech. Ropa drożeje najszybciej od lat
Jeśli konflikt na Bliskim Wschodzie będzie się przedłużać, presja na globalny rynek energii może się zwiększyć. Analitycy wskazują, że świat jest w stanie poradzić sobie z kilkudniowymi lub kilkutygodniowymi zakłóceniami. Dłuższa blokada jednego z najważniejszych szlaków transportu ropy może jednak zmienić układ światowych dostaw surowca. W takiej sytuacji państwa oraz firmy energetyczne będą zmuszone szukać alternatywnych źródeł ropy i nowych tras.
Komentarze (10)
s
4 godziny temu
Posłowie koalicji 13 grudnia przegłosowali ustawę likwidującą 1 października Centralne Biuro Antykorupcyjne.

to tak jak na Ukrainie
Anonimowy
2 godziny temu
Jakie są szanse że Korona skoczy do góry ? Człowiek się głowi i troi czy przelewać za 38 czy zaraz nie będzie 36
Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

