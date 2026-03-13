Rynek ropy reaguje na napięcia geopolityczne. Skutkiem może być wzrost inflacji na świecie
13 marca 2026 12:13
Kryzysy energetyczne często przekładają się na inflację. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Zatrzymany kluczowy szlak transportu ropy
Międzynarodowa Agencja Energetyczna ocenia, że obecne zakłócenia mogą być największym przerwaniem dostaw ropy w historii. Produkcja w krajach Zatoki Perskiej spadła o co najmniej 10 mln baryłek dziennie od początku konfliktu. Według agencji globalna podaż ropy zmniejszyła się w marcu o około 8 mln baryłek dziennie. To znacząca część globalnego rynku ropy. Skala zmian budzi obawy analityków i rządów.
Ryzyko inflacji i ograniczone rezerwy
Kraje należące do Międzynarodowej Agencji Energetycznej zdecydowały o uwolnieniu 400 mln baryłek ropy z rezerw strategicznych. To około 30 proc. światowych rezerw strategicznych ropy. Według analityków może to chwilowo ustabilizować rynek. Problemem pozostaje jednak logistyka. Obecnie na rynek można wprowadzić jedynie około 2 mln baryłek dziennie.
