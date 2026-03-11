Nadchodzą droższe loty. Linie reagują na gwałtowny wzrost cen paliwa

Konflikt na Bliskim Wschodzie podnosi ceny paliwa i zakłóca ruch lotniczy. Fot. Scanpix

Rosnące ceny ropy i paliwa lotniczego zaczynają wpływać na ceny biletów. Coraz więcej linii lotniczych analizuje podwyżki lub już je wprowadza. Norwegian nie wyklucza zmian cen. SAS wprowadził tymczasowy dodatek paliwowy na części lotów.

Informację o nowej opłacie SAS przekazał serwis branżowy Check-in.dk. Spółka tłumaczy decyzję szybkim wzrostem kosztów paliwa lotniczego. Linie podkreślają, że zwykle starają się samodzielnie absorbować wzrost kosztów. Tym razem skala zmian okazała się zbyt duża.

Linie analizują podwyżki cen Norwegian informuje, że pracuje nad działaniami ograniczającymi skutki rosnących kosztów. Linie chcą jednocześnie utrzymać konkurencyjne ceny dla pasażerów. Przedstawiciele spółki podkreślają, że ewentualne korekty mogą się różnić w zależności od trasy. Zmiany cen mogą więc pojawiać się stopniowo. Sytuacja jest analizowana na bieżąco.



Podwyżki wprowadził już m.in. Air New Zealand. Cena biletów na loty krajowe wzrosła o 10 dolarów nowozelandzkich. Na krótszych trasach międzynarodowych podwyżka wynosi 20 dolarów. Na lotach długodystansowych dodano 90 dolarów. Przewoźnik informuje, że cena paliwa lotniczego wzrosła z ok. 85–90 dolarów za baryłkę do nawet 150–200 dolarów w ostatnich dniach.

Zamknięcie części przestrzeni powietrznej komplikuje loty.Fot. materiały prasowe SAS

Rosnące koszty paliwa w lotnictwie SAS wskazuje, że ceny ropy bezpośrednio wpływają na koszty paliwa lotniczego. To jedna z największych pozycji wydatków w branży lotniczej na świecie. Każdy gwałtowny ruch cen natychmiast odbija się na kosztach operacyjnych. Według spółki obecny wzrost cen był wyjątkowo szybki. Właśnie dlatego zdecydowano się na tymczasową korektę cen.



Szef komunikacji SAS Øystein Schmidt poinformował, że linia stara się ograniczać skutki wahań kosztów. Jednak przy tak dużych zmianach konieczna była reakcja. Celem jest utrzymanie stabilnych i niezawodnych operacji. Linie nie odpowiedziały na pytania o konkretne trasy objęte dopłatą. Nie ujawniono także wysokości dodatkowej opłaty.

Wzrost cen paliwa wiązany jest z napięciami i konfliktem w regionie Bliskiego Wschodu. Zamknięcie części przestrzeni powietrznej i zmiany tras lotów zwiększają koszty operacyjne przewoźników. Wpływ odczuwa również branża turystyczna. Władze Tajlandii ostrzegają, że jeśli konflikt potrwa ponad osiem tygodni, kraj może stracić nawet 600 tys. turystów.