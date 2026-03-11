Strona korzysta z plików cookies

Kredyt gotówkowy w Norwegii

Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

Aktualności

Nadchodzą droższe loty. Linie reagują na gwałtowny wzrost cen paliwa

Redakcja

11 marca 2026 09:02

Nadchodzą droższe loty. Linie reagują na gwałtowny wzrost cen paliwa

Konflikt na Bliskim Wschodzie podnosi ceny paliwa i zakłóca ruch lotniczy. Fot. Scanpix

Rosnące ceny ropy i paliwa lotniczego zaczynają wpływać na ceny biletów. Coraz więcej linii lotniczych analizuje podwyżki lub już je wprowadza. Norwegian nie wyklucza zmian cen. SAS wprowadził tymczasowy dodatek paliwowy na części lotów.

Informację o nowej opłacie SAS przekazał serwis branżowy Check-in.dk. Spółka tłumaczy decyzję szybkim wzrostem kosztów paliwa lotniczego. Linie podkreślają, że zwykle starają się samodzielnie absorbować wzrost kosztów. Tym razem skala zmian okazała się zbyt duża.
Świat wstrzymuje oddech. Ropa drożeje najszybciej od lat

Linie analizują podwyżki cen

Norwegian informuje, że pracuje nad działaniami ograniczającymi skutki rosnących kosztów. Linie chcą jednocześnie utrzymać konkurencyjne ceny dla pasażerów. Przedstawiciele spółki podkreślają, że ewentualne korekty mogą się różnić w zależności od trasy. Zmiany cen mogą więc pojawiać się stopniowo. Sytuacja jest analizowana na bieżąco.

Podwyżki wprowadził już m.in. Air New Zealand. Cena biletów na loty krajowe wzrosła o 10 dolarów nowozelandzkich. Na krótszych trasach międzynarodowych podwyżka wynosi 20 dolarów. Na lotach długodystansowych dodano 90 dolarów. Przewoźnik informuje, że cena paliwa lotniczego wzrosła z ok. 85–90 dolarów za baryłkę do nawet 150–200 dolarów w ostatnich dniach.
Zamknięcie części przestrzeni powietrznej komplikuje loty.

Zamknięcie części przestrzeni powietrznej komplikuje loty.Fot. materiały prasowe SAS

Rosnące koszty paliwa w lotnictwie

SAS wskazuje, że ceny ropy bezpośrednio wpływają na koszty paliwa lotniczego. To jedna z największych pozycji wydatków w branży lotniczej na świecie. Każdy gwałtowny ruch cen natychmiast odbija się na kosztach operacyjnych. Według spółki obecny wzrost cen był wyjątkowo szybki. Właśnie dlatego zdecydowano się na tymczasową korektę cen.

Szef komunikacji SAS Øystein Schmidt poinformował, że linia stara się ograniczać skutki wahań kosztów. Jednak przy tak dużych zmianach konieczna była reakcja. Celem jest utrzymanie stabilnych i niezawodnych operacji. Linie nie odpowiedziały na pytania o konkretne trasy objęte dopłatą. Nie ujawniono także wysokości dodatkowej opłaty.
Norwegia szykuje się na cięcia wydatków. W tle wojny i starzejące się społeczeństwo
Wzrost cen paliwa wiązany jest z napięciami i konfliktem w regionie Bliskiego Wschodu. Zamknięcie części przestrzeni powietrznej i zmiany tras lotów zwiększają koszty operacyjne przewoźników. Wpływ odczuwa również branża turystyczna. Władze Tajlandii ostrzegają, że jeśli konflikt potrwa ponad osiem tygodni, kraj może stracić nawet 600 tys. turystów.
Komentarze (2)
Dodaj komentarz
Kamil
1 dzień temu
Ropa od 2 dni tanieje a media na pasku rządowym trąbią że ropa drożeje.
Micnickk
1 dzień temu
Åotem gjelda w usa dupnie i tyle beda mieli zbierac od nowa
Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

