Nadchodzą droższe loty. Linie reagują na gwałtowny wzrost cen paliwa
11 marca 2026 09:02
Konflikt na Bliskim Wschodzie podnosi ceny paliwa i zakłóca ruch lotniczy. Fot. Scanpix
Linie analizują podwyżki cen
Podwyżki wprowadził już m.in. Air New Zealand. Cena biletów na loty krajowe wzrosła o 10 dolarów nowozelandzkich. Na krótszych trasach międzynarodowych podwyżka wynosi 20 dolarów. Na lotach długodystansowych dodano 90 dolarów. Przewoźnik informuje, że cena paliwa lotniczego wzrosła z ok. 85–90 dolarów za baryłkę do nawet 150–200 dolarów w ostatnich dniach.
Rosnące koszty paliwa w lotnictwie
Szef komunikacji SAS Øystein Schmidt poinformował, że linia stara się ograniczać skutki wahań kosztów. Jednak przy tak dużych zmianach konieczna była reakcja. Celem jest utrzymanie stabilnych i niezawodnych operacji. Linie nie odpowiedziały na pytania o konkretne trasy objęte dopłatą. Nie ujawniono także wysokości dodatkowej opłaty.
