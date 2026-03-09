Świat wstrzymuje oddech. Ropa drożeje najszybciej od lat
09 marca 2026 14:59
Equinor jest największym koncernem naftowo-gazowym w Norwegii. Fot. materiały prasowe Equinor
Ropa przekracza 100 dolarów
Amerykańska ropa WTI także drożała. Jej cena rosła o 14,8 proc. do 104,8 dolara za baryłkę na rynku spot. Jednocześnie silne spadki pojawiły się na azjatyckich giełdach. Indeksy w Seulu i Tokio traciły około 7 proc. Spadki widać także w kontraktach terminowych na Wall Street, gdzie S&P 500 futures spadał o ponad 2 proc.
Cieśnina Ormuz kluczowa dla transportu
Według CNN przez cieśninę przepływa zwykle od 60 do 100 tankowców dziennie. Część statków wciąż korzysta z tej trasy. Amerykański sekretarz energii Chris Wright ocenia, że sytuacja może się ustabilizować w ciągu kilku tygodni. Jednocześnie część państw regionu ograniczyła produkcję ropy i gazu. Irak, Kuwejt oraz Abu Dhabi National Oil Company wstrzymały część wydobycia z powodu problemów z transportem.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.