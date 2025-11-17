Nie wiadomo, ile Norwegia zarobi na ropie. Wszystko zależy od... celów klimatycznych
17 listopada 2025 09:53
Norwegia należy do gospodarek najbardziej uzależnionych od sytuacji międzynarodowych. Fot. Canva (zdjęcie poglądowe)
W scenariuszu bazującym na obecnej polityce (CPS) cena ropy ma wzrosnąć do 89 dolarów w 2035 roku i 106 dolarów w 2050 roku. W przypadku utrzymania obecnych zobowiązań politycznych (STEPS) prognozowane ceny to odpowiednio 80 i 76 dolarów. Natomiast w scenariuszu zakładającym realizację celów klimatycznych (NZE) cena spadnie do 33 dolarów w 2035 roku i 25 dolarów w 2050 roku.
Rekordowy rozwój odnawialnych źródeł energii
Wymagana będzie jednak dalsza rozbudowa sieci, zwiększenie efektywności energetycznej oraz wdrożenie technologii wychwytu i magazynowania CO2. IEA przewiduje, że zapotrzebowanie na ropę może sięgnąć 113 mln baryłek dziennie w 2050 roku, jeśli nie dojdzie do zaostrzenia polityki klimatycznej.
Globalna rozbudowa odnawialnych źródeł energii była rekordowa w 2024 roku.Fot. materiały prasowe Equinor
Nowe centra energetyczne świata
Według dyrektora agencji Fatih Birola rządy powinny równoważyć potrzebę taniej i stabilnej energii z działaniami na rzecz ochrony klimatu. W krótkiej perspektywie spodziewana jest wysoka podaż ropy i gazu, a ceny ropy utrzymują się obecnie na poziomie 60–65 dolarów za baryłkę.
Sztuczna inteligencja a energia przyszłości
Rozbudowa infrastruktury cyfrowej wymaga dużych nakładów energii i może obciążać systemy elektroenergetyczne. Największe inwestycje w tym sektorze spodziewane są w USA, Chinach i Unii Europejskiej.
