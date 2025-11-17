  • Oslo, Oslo, Norwegia
Biznes i gospodarka

Nie wiadomo, ile Norwegia zarobi na ropie. Wszystko zależy od... celów klimatycznych

Redakcja

17 listopada 2025 09:53

Nie wiadomo, ile Norwegia zarobi na ropie. Wszystko zależy od... celów klimatycznych

Norwegia należy do gospodarek najbardziej uzależnionych od sytuacji międzynarodowych. Fot. Canva (zdjęcie poglądowe)

Według najnowszego raportu World Energy Outlook 2025 opublikowanego przez Międzynarodową Agencję Energetyczną (IEA), światowe zapotrzebowanie na energię wciąż wzrasta. Dotyczy to zarówno paliw kopalnych, jak i źródeł odnawialnych oraz energii jądrowej. Prognozy cen ropy na 2035 rok wahają się od 33 do 89 dolarów za baryłkę, w zależności od scenariusza polityki klimatycznej.

Raport wskazuje, że w 2024 roku emisje z sektora energetycznego osiągnęły rekordowy poziom 38 mld ton ekwiwalentu CO₂. Jednocześnie wzrosło zużycie ropy, gazu i węgla, co zdaniem IEA utrudnia osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku.

W scenariuszu bazującym na obecnej polityce (CPS) cena ropy ma wzrosnąć do 89 dolarów w 2035 roku i 106 dolarów w 2050 roku. W przypadku utrzymania obecnych zobowiązań politycznych (STEPS) prognozowane ceny to odpowiednio 80 i 76 dolarów. Natomiast w scenariuszu zakładającym realizację celów klimatycznych (NZE) cena spadnie do 33 dolarów w 2035 roku i 25 dolarów w 2050 roku.
Energia tańsza, ale inflacja nie spowalnia. Nad fiordami ceny nadal rosną

Rekordowy rozwój odnawialnych źródeł energii

IEA wskazuje, że globalna rozbudowa odnawialnych źródeł energii była w 2024 roku rekordowa już 23. rok z rzędu. Mimo to zużycie paliw kopalnych i produkcja energii jądrowej osiągnęły najwyższe poziomy w historii. Technologie przyjazne klimatowi, takie jak energetyka wiatrowa, słoneczna i wodna, stają się coraz bardziej opłacalne.

Wymagana będzie jednak dalsza rozbudowa sieci, zwiększenie efektywności energetycznej oraz wdrożenie technologii wychwytu i magazynowania CO2. IEA przewiduje, że zapotrzebowanie na ropę może sięgnąć 113 mln baryłek dziennie w 2050 roku, jeśli nie dojdzie do zaostrzenia polityki klimatycznej.
Globalna rozbudowa odnawialnych źródeł energii była rekordowa w 2024 roku.

Globalna rozbudowa odnawialnych źródeł energii była rekordowa w 2024 roku.Fot. materiały prasowe Equinor

Nowe centra energetyczne świata

W raporcie zwrócono także uwagę na rosnącą rolę krajów takich jak Indie, państwa Azji Południowo-Wschodniej czy Bliskiego Wschodu, które coraz mocniej wpływają na globalne rynki energii. IEA ostrzega, że rosnące napięcia geopolityczne sprawiają, iż bezpieczeństwo energetyczne konkuruje z celami klimatycznymi.

Według dyrektora agencji Fatih Birola rządy powinny równoważyć potrzebę taniej i stabilnej energii z działaniami na rzecz ochrony klimatu. W krótkiej perspektywie spodziewana jest wysoka podaż ropy i gazu, a ceny ropy utrzymują się obecnie na poziomie 60–65 dolarów za baryłkę.
Norwegia wzmacnia czujność. Władze reagują na rosnące napięcie

Sztuczna inteligencja a energia przyszłości

Nowym trendem, który zwrócił uwagę IEA, są rosnące inwestycje w centra danych obsługujące sztuczną inteligencję. W 2025 roku mają one osiągnąć wartość 580 mld dolarów, przewyższając nakłady inwestycyjne branży naftowej szacowane na 540 mld dolarów.

Rozbudowa infrastruktury cyfrowej wymaga dużych nakładów energii i może obciążać systemy elektroenergetyczne. Największe inwestycje w tym sektorze spodziewane są w USA, Chinach i Unii Europejskiej.
Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

