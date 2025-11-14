Norweski sektor ropy z korektą w górę. Prognozy na 2026 zaskakują

Branża utrzymuje wysoki poziom inwestycji mimo prognozowanego spadku. Fot. Jamie Baikie, materiały prasowe Equinor

Centralne Biuro Statystyczne (SSB) przedstawił nowe prognozy inwestycji w sektorze ropy i gazu na 2026 rok. Wynika z nich, że nakłady mogą sięgnąć 249 mld NOK. To wyraźna korekta w górę względem wcześniejszego szacunku. Firmy przewidują teraz mniejszy spadek dynamiki niż wcześniej oczekiwano.

W najnowszych danych SSB podnosi prognozę inwestycji z 230 mld NOK do 249 mld NOK. To wzrost o 8,4 proc. względem poprzedniego założenia.



Mimo tej zmiany inwestycje nadal mają być niższe niż w 2025 roku, dla którego utrzymano poziom 275 mld NOK. Spadek między latami jest jednak mniejszy niż wcześniej wskazywano. Firmy raportują swoje plany kwartalnie, co wpływa na kształt prognoz.

SSB informuje, że korekta wynika głównie ze wzrostu nakładów na budowę i eksploatację pól. Wyższe wartości odnotowano także w pozostałych kategoriach, z wyjątkiem segmentu poszukiwawczego, który pozostaje wyrównany.



Nowy szacunek na 2026 rok jest o 1,6 proc. niższy od analogicznej prognozy dla 2025 przedstawionej rok wcześniej. W sierpniu oczekiwano większego spadku, sięgającego 4,5 proc. Na dane wpływają również terminy składania planów, koszty projektów i zmiany kursów walut.

Inwestycje w 2026 roku będą niższe niż w 2025 roku.Fot. Equinor | Øyvind Gravås i Even Kleppa

Sektor wchodzi w okres stopniowego spowolnienia po latach wyjątkowo wysokich inwestycji. Norges Bank nadal prognozuje spadek o 5 proc. zarówno w 2026, jak i 2027 roku. Wysoka aktywność w branży była ważnym motorem norweskiej gospodarki.



Ekonomiści wskazywali, że wpływała m.in. na wzrost cen mieszkań w zachodnich miastach i ograniczała potrzebę obniżek stóp procentowych. W tym samym czasie niektóre sektory, jak budownictwo, notowały słabsze wyniki.

Nowe prognozy pokazują, że mimo spodziewanego spadku aktywność inwestycyjna w branży pozostaje wysoka. Znaczenie mają tu także efekty zmian podatkowych wprowadzonych po pandemii w 2020 roku.



To one zwiększyły liczbę projektów na norweskim szelfie i podtrzymały wysoki poziom nakładów. Kolejne lata pokażą, jak sektor dostosuje się do wygasania tych zachęt i jak będą rozwijać się nowe inicjatywy offshore.