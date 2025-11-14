  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Biznes i gospodarka

Norweski sektor ropy z korektą w górę. Prognozy na 2026 zaskakują

Redakcja

14 listopada 2025 09:52

Kopiuj link
Norweski sektor ropy z korektą w górę. Prognozy na 2026 zaskakują

Branża utrzymuje wysoki poziom inwestycji mimo prognozowanego spadku. Fot. Jamie Baikie, materiały prasowe Equinor

Centralne Biuro Statystyczne (SSB) przedstawił nowe prognozy inwestycji w sektorze ropy i gazu na 2026 rok. Wynika z nich, że nakłady mogą sięgnąć 249 mld NOK. To wyraźna korekta w górę względem wcześniejszego szacunku. Firmy przewidują teraz mniejszy spadek dynamiki niż wcześniej oczekiwano.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Wymieniaj walutę taniej i bezpieczniej – PLN ⇄ NOK z Walutomat.pl

Permittering w Norwegii

SPRZEDAŻ CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH - TRANSPORT PACZEK

Ogłoszenia MojaNorwegia

W najnowszych danych SSB podnosi prognozę inwestycji z 230 mld NOK do 249 mld NOK. To wzrost o 8,4 proc. względem poprzedniego założenia.

Mimo tej zmiany inwestycje nadal mają być niższe niż w 2025 roku, dla którego utrzymano poziom 275 mld NOK. Spadek między latami jest jednak mniejszy niż wcześniej wskazywano. Firmy raportują swoje plany kwartalnie, co wpływa na kształt prognoz.
Norges Bank zdecydował. Co dalej ze stopami procentowymi i kursem NOK?

Norwegia nie chce oszczędzać na ropie

SSB informuje, że korekta wynika głównie ze wzrostu nakładów na budowę i eksploatację pól. Wyższe wartości odnotowano także w pozostałych kategoriach, z wyjątkiem segmentu poszukiwawczego, który pozostaje wyrównany.

Nowy szacunek na 2026 rok jest o 1,6 proc. niższy od analogicznej prognozy dla 2025 przedstawionej rok wcześniej. W sierpniu oczekiwano większego spadku, sięgającego 4,5 proc. Na dane wpływają również terminy składania planów, koszty projektów i zmiany kursów walut.
Inwestycje w 2026 roku będą niższe niż w 2025 roku.

Inwestycje w 2026 roku będą niższe niż w 2025 roku.Fot. Equinor | Øyvind Gravås i Even Kleppa

Perspektywy dla norweskiego sektora

Sektor wchodzi w okres stopniowego spowolnienia po latach wyjątkowo wysokich inwestycji. Norges Bank nadal prognozuje spadek o 5 proc. zarówno w 2026, jak i 2027 roku. Wysoka aktywność w branży była ważnym motorem norweskiej gospodarki.

Ekonomiści wskazywali, że wpływała m.in. na wzrost cen mieszkań w zachodnich miastach i ograniczała potrzebę obniżek stóp procentowych. W tym samym czasie niektóre sektory, jak budownictwo, notowały słabsze wyniki.
Energia tańsza, ale inflacja nie spowalnia. Nad fiordami ceny nadal rosną

Co czeka sektor po wygaszeniu pandemicznych zachęt?

Nowe prognozy pokazują, że mimo spodziewanego spadku aktywność inwestycyjna w branży pozostaje wysoka. Znaczenie mają tu także efekty zmian podatkowych wprowadzonych po pandemii w 2020 roku.

To one zwiększyły liczbę projektów na norweskim szelfie i podtrzymały wysoki poziom nakładów. Kolejne lata pokażą, jak sektor dostosuje się do wygasania tych zachęt i jak będą rozwijać się nowe inicjatywy offshore.
0
0
0
0
0
Wymiana PLN ⇄ NOK szybko, bezpiecznie i korzystnie
Walutomat.pl to sprawdzona i zaufana platforma online umożliwiająca wymianę NOK na PLN i odwrotnie.
reklama

Moja Norwegia poleca

Oslo, okręg miasta
Elektryk Oslo
Przejdź do ogłoszenia
Elektryk Oslo Pedzik transport Szkolenia Online 96015 Stillas utleie As
Nordland (Norwegia), Narvik
Cieśla konstrukcyjny / Stolarz – Narvik
Przejdź do ogłoszenia
Cieśla konstrukcyjny / Stolarz – Narvik Troll Rental 2 ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Masaż Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Polski Psychotraumatolog w Oslo
Oslo, okręg miasta
Hurtownia materiałów budowlanych | Sprzedaż okien i drzwi
Przejdź do ogłoszenia
Hurtownia materiałów budowlanych | Sprzedaż okien i drzwi
Oslo, okręg miasta, Oslo
ZATRUDNIE PRACOWNIKOW BUDWOLANYCH OD ZARAZ
Przejdź do ogłoszenia
ZATRUDNIE PRACOWNIKOW BUDWOLANYCH OD ZARAZ Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.