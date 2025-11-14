Norweski sektor ropy z korektą w górę. Prognozy na 2026 zaskakują
14 listopada 2025 09:52
Branża utrzymuje wysoki poziom inwestycji mimo prognozowanego spadku. Fot. Jamie Baikie, materiały prasowe Equinor
Mimo tej zmiany inwestycje nadal mają być niższe niż w 2025 roku, dla którego utrzymano poziom 275 mld NOK. Spadek między latami jest jednak mniejszy niż wcześniej wskazywano. Firmy raportują swoje plany kwartalnie, co wpływa na kształt prognoz.
Norwegia nie chce oszczędzać na ropie
Nowy szacunek na 2026 rok jest o 1,6 proc. niższy od analogicznej prognozy dla 2025 przedstawionej rok wcześniej. W sierpniu oczekiwano większego spadku, sięgającego 4,5 proc. Na dane wpływają również terminy składania planów, koszty projektów i zmiany kursów walut.
Perspektywy dla norweskiego sektora
Ekonomiści wskazywali, że wpływała m.in. na wzrost cen mieszkań w zachodnich miastach i ograniczała potrzebę obniżek stóp procentowych. W tym samym czasie niektóre sektory, jak budownictwo, notowały słabsze wyniki.
Co czeka sektor po wygaszeniu pandemicznych zachęt?
To one zwiększyły liczbę projektów na norweskim szelfie i podtrzymały wysoki poziom nakładów. Kolejne lata pokażą, jak sektor dostosuje się do wygasania tych zachęt i jak będą rozwijać się nowe inicjatywy offshore.
