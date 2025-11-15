Gospodarka "podwyższonego ryzyka". Norges Bank z nowym raportem
15 listopada 2025 11:22
Geopolityczne napięcia wpływają na globalną gospodarkę. stock.adobe.com/licencja standardowa
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Międzynarodowy Fundusz Walutowy zwraca uwagę, że wyceny aktywów finansowych są wysokie, co zwiększa ryzyko gwałtownych wahań rynkowych. W Europie rosną także wydatki na obronność, transformację klimatyczną oraz opiekę nad starzejącą się populacją, co może dodatkowo obciążać budżety państw o wysokim zadłużeniu.
Mniejsze zadłużenie gospodarstw domowych
Wzrost wynagrodzeń przewyższył inflację, a stopy procentowe nieco spadły, co poprawiło zdolność kredytową mieszkańców. Jednocześnie, badania wskazują, że osoby o niższych dochodach lub bez wsparcia majątkowego rodziców coraz częściej opóźniają zakup własnego mieszkania.
Sektor przedsiębiorstw i bankowy w Norwegii jest stabilny.Fot. stock.adobe.com/ fot. Alexander/ tylko do użytku redakcyjnego
Stabilność przedsiębiorstw i sektora bankowego
Sektor nieruchomości komercyjnych stopniowo się umacnia, choć niska aktywność budowlana wciąż stanowi wyzwanie dla deweloperów. Liczba bankructw wzrosła po okresie wyjątkowo niskich wskaźników w czasie pandemii, lecz obecnie pozostaje na poziomie zbliżonym do średniej z ostatniej dekady.
Wyzwania regulacyjne i przyszłe kierunki
Chóc pojawiają się propozycje uproszczenia przepisów, bank centralny zaznacza, że nie może się to odbywać kosztem stabilności systemu. Wskazuje również na konieczność dalszej współpracy międzynarodowej w zakresie regulacji rynku kryptowalut i stablecoinów, które – przy utrzymaniu dynamicznego wzrostu – mogą w przyszłości stać się źródłem ryzyka systemowego.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.