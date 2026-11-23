Ceny biletów miesięcznych na transport publiczny w Norwegii mogą zmieniać się nawet pięć razy w ciągu 15 miesięcy. W dziewięciu z 15 regionów możliwe są podwyżki już wiosną 2027 roku. Ekspert ostrzega, że duże wahania cen mogą zniechęcić pasażerów do korzystania z komunikacji zbiorowej.

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Rząd Norwegii zaproponował ograniczenie dopłat do tańszych biletów miesięcznych w projekcie budżetu na 2027 rok. Wcześniejsze wsparcie pozwoliło obniżyć ceny przejazdów autobusami, tramwajami i statkami, jednak część tych obniżek może okazać się tymczasowa. Władze regionalne wskazują, że bez dodatkowych środków nie będą w stanie utrzymać obecnych stawek.

Tańsze bilety mogą zniknąć. Dziewięć regionów zagrożonych podwyżkami Według TV 2 wzrost cen biletów miesięcznych może objąć dziewięć z 15 norweskich regionów. Akershus, Agder, Buskerud, Finnmark, Telemark i Østfold potwierdziły, że ograniczenie dopłat doprowadzi do ponownych podwyżek. W Innlandet, Nordland i Vestland wzrost cen został już zaproponowany lub uznany za prawdopodobny. Ostateczne decyzje będą zależeć od przyjętego budżetu państwa.



Problemem są koszty utrzymania obniżek. Partia Czerwoni (Rødt), Socjalistyczna Partia Lewicy (SV) oraz Partia Zielonych (MDG) zapowiedziały walkę o zachowanie niższych cen podczas negocjacji budżetowych z rządem Partii Pracy (Ap). Norweski parlament (Storting) ma rozpatrzyć budżet państwa 7 grudnia. Z kolei radni regionu Vestland podejmą decyzje dotyczące regionalnego budżetu podczas posiedzenia zaplanowanego na 8 i 9 grudnia.

Bilety miesięczne mogą podrożeć o nawet 300 NOK.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Ankieta Podwyżki biletów w NO: co zrobisz, jeśli skoczą ceny? Zostaję przy miesięcznym – i tak się opłaca Przerzucam się na auto (parking, bompenger trudno) Będę kupować pojedyncze/okresowe, jak mi pasuje Ograniczę jeżdżenie komunikacją, gdzie się da

Pięć różnych cen w 15 miesięcy. Ekspert ostrzega przed konsekwencjami Przykładem dużych wahań jest region Vestland. Od lutego do kwietnia 2026 roku miesięczny bilet dla dorosłych na jedną strefę kosztował 844 NOK, a od maja do października 700 NOK. Od 1 listopada jego cena wynosi 504 NOK, natomiast od lutego 2027 roku może wzrosnąć do 538 NOK. Kolejna podwyżka jest możliwa już 1 maja, kiedy przy utrzymaniu części państwowego wsparcia cena może osiągnąć 734 NOK. Jeśli dopłaty zostaną całkowicie wycofane, bilet może kosztować nawet 878 NOK.



Nils Fearnley z Instytutu Ekonomiki Transportu (TØI) ostrzega, że pasażerowie silniej reagują na podwyżki niż na obniżki. Jego zdaniem częste zmiany cen utrudniają długoterminowe planowanie wydatków i mogą ograniczyć zainteresowanie transportem publicznym. Dyrektor administracji regionu Vestland Robert Rastad zwraca natomiast uwagę na znaczenie częstotliwości kursowania autobusów. Według niego środki przeznaczane na obniżki cen można byłoby wykorzystać na zwiększenie liczby połączeń w godzinach szczytu, wieczorami i w weekendy. Rastad podkreśla również, że dla wielu podróżnych bilet miesięczny pozostaje tańszy od korzystania z samochodu, jeśli uwzględni się koszty parkowania i opłat drogowych.