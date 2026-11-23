23 listopada 2026 10:48
Linia Vestfoldbanen zamknięta do 29 listopada. Ze Stokke do Oslo jedzie bezpośredni autobus
Do Oslo bez przesiadki
Według rozkładu w wyszukiwarce Entur przejazd trwa 98 minut. Przykładowe odjazdy ze Stokke we wtorek 24 listopada rano:
- 6:00 – w Oslo o 7:38,
- 6:18 – w Oslo o 7:56,
- 6:58 – w Oslo o 8:36.
Autobusy kończą trasę na przystanku Oslo S Trelastgata przy dworcu. W rozkładzie są też bezpośrednie autobusy do Oslo ze stacji Tønsberg, na przykład o 7:39.
Godziny odczytaliśmy w poniedziałek o 10:27. Vy zastrzega, że wciąż uzupełnia wyszukiwarkę połączeń o nowe kursy, dlatego przed wyjazdem warto sprawdzić godzinę w aplikacji Vy albo Entur.
Z Oslo nadal z przesiadką w Asker
- pociąg RE11 odjeżdża z Oslo S w ciągu dnia 39 minut po pełnej godzinie i po 20 minutach jest w Asker,
- autobus do Stokke rusza 10 minut później z przystanku Asker stasjon Lensmannslia,
- cała podróż z Oslo S do Stokke trwa 101 minut.
Vy podaje, że autobusy z Asker obsługują wszystkie stacje aż do Stokke. W rozkładzie Entur część z nich jedzie jednak prosto do jednej stacji, na przykład do Tønsberg albo do Stokke. Przed wejściem trzeba więc sprawdzić, dokąd jedzie dany kurs. Do Drammen pociągi jeżdżą normalnie.
Między Stokke a Skien pociągi kursują, ale część z nich odjeżdża 30 minut wcześniej niż zwykle i ma mniej wagonów. Na stację Torp, skąd autobus dowozi na lotnisko w Sandefjord, podróż z Oslo S zajmuje około dwóch godzin. We wtorek rano to na przykład wyjazd o 6:39 i przyjazd o 8:42.
Pociągi mają wrócić na całą linię w niedzielę 29 listopada. Zdjęcie ilustracyjne.Fot. Vy / Snøhetta, materiały prasowe
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Bilet kolejowy jest ważny w autobusie
Vy odradza zabieranie roweru, bo nie gwarantuje dla niego miejsca. Wózek dziecięcy, który nie zmieści się w środku, trzeba złożyć i włożyć do luku bagażowego. Każdy autobus ma mieć co najmniej jedno miejsce dla wózka inwalidzkiego.
Dlaczego otwarcie przesunięto
Bane NOR przesunął termin, bo nowy system sterowania ruchem działa niestabilnie po aktualizacji oprogramowania. Łączność między systemem dyspozytora a sygnalizacją przy torach się zrywa, a dyspozytor musi stale wiedzieć, gdzie są pociągi. Ten sam błąd zatrzymał 2 listopada pociągi między Roa a Gjøvik.
Musimy mieć pewność, że zapewnimy bezpieczny, stabilny i przewidywalny ruch pociągów, zanim nowa infrastruktura wejdzie do normalnego użytku.
Po otwarciu ruszy nowa stacja Horten
Po otwarciu pociągi zaczną zatrzymywać się na nowej stacji Horten z parkingiem na 600 aut. Stacja Skoppum zostanie wtedy zamknięta na stałe. Kto ma Skoppum zapisane w aplikacji Vy jako ulubioną stację, powinien zmienić je na Horten.
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