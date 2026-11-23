pociąg RE11 odjeżdża z Oslo S w ciągu dnia 39 minut po pełnej godzinie i po 20 minutach jest w Asker,

i po 20 minutach jest w Asker, autobus do Stokke rusza 10 minut później z przystanku Asker stasjon Lensmannslia,

cała podróż z Oslo S do Stokke trwa 101 minut.

W stronę Skien nic się nie zmienia. Z Oslo S jedzie się pociągiem do Asker i tam przesiada do autobusu:Vy podaje, że autobusy z Asker obsługują wszystkie stacje aż do Stokke. W rozkładzie Entur część z nich jedzie jednak prosto do jednej stacji, na przykład do Tønsberg albo do Stokke. Przed wejściem trzeba więc sprawdzić, dokąd jedzie dany kurs. Do Drammen pociągi jeżdżą normalnie.Między Stokke a Skien pociągi kursują, ale część z nich odjeżdża 30 minut wcześniej niż zwykle i ma mniej wagonów. Na stację Torp, skąd autobus dowozi na lotnisko w Sandefjord, podróż z Oslo S zajmuje około dwóch godzin. We wtorek rano to na przykład wyjazd o 6:39 i przyjazd o 8:42.