25 listopada 2026 12:00
Budżet 2027: przedszkole do 1000 kr, niższy podatek od diesla, bilet miesięczny 499 kr. Brak 5 głosów
Czterem partiom brakuje pięciu głosów
Negocjatorka MDG Oda Indgaard powiedziała dziennikowi Aftenposten, że projekt jest „o wiele za słaby dla klimatu”, i że partia chce rozmawiać dalej. Na środę na godz. 16 MDG zwołała posiedzenie zarządu. Największy spór dotyczył paliwa: Sp żądała niższych podatków od paliwa, a MDG szybkich cięć emisji.
Komisja finansów ma oddać swoje stanowisko w poniedziałek 30 listopada, a Storting głosuje nad budżetem w poniedziałek 7 grudnia. Do tego czasu zapisy mogą się jeszcze zmienić. Rok temu było podobnie: MDG zerwała rozmowy, a później poparła budżet, przypomina TV 2.
Praca oczywiście nie jest skończona. Do głosowania nad budżetem w Stortingu zostało 12 dni. Moim zadaniem nadal jest zdobyć dla niego większość.
Rodzice: przedszkole do 1000 kr, darmowa świetlica także w 4. klasie
Od tego samego dnia 12 godzin bezpłatnej świetlicy (SFO) w tygodniu mają dostać także uczniowie 4. klasy, ale nie wszędzie. Zapis dotyczy gmin ze stref 4, 5 i 6, czyli mniejszych i położonych dalej od dużych miast. Według SV to trzy na cztery gminy w kraju. Do tych stref nie należą między innymi Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Drammen i Tromsø. SV pisze też o obszarach o trudniejszych warunkach życia (levekårsutsatte områder), bez szczegółów. Dziś 12 godzin świetlicy jest bezpłatne w klasach 1–3 w całym kraju.
Rząd ma też wiosną pokazać, jak od 2028 roku wprowadzić bezpłatne konieczne leczenie ortodontyczne dla dzieci i młodzieży do 18 lat. To na razie zapowiedź.
Kierowcy i pasażerowie: podatek od diesla niższy o 1,25 kr, bilet miesięczny za 499 kr
Na tańsze bilety miesięczne partie przeznaczają 1,31 mld kr. Cel to bilet miesięczny średnio za 499 kr w każdym regionie, od wiosny 2027 roku i co najmniej do końca roku. Ceny ustalają władze regionów (fylke), dlatego porozumienie mówi o umożliwieniu takiej ceny, a nie o gwarancji. W 2026 roku państwo obniżyło ceny biletów miesięcznych łącznie o 260 kr.
Od 1 lipca 2027 roku mają też potanieć bilety na szybkie promy pasażerskie (hurtigbåt). Celem jest obniżka o połowę.
Niższy podatek od oleju napędowego ma obowiązywać w 2027 roku. Zdjęcie ilustracyjne.Fot. beeboys – stock.adobe.com
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Zdrowie: dentysta dla osób po 75. roku życia, leki dla rencistów bez opłat
- Dentysta – od 1 lipca 2027 roku osobom po 75. roku życia państwo ma pokrywać 75 proc. kosztów koniecznego leczenia zębów. Partie przeznaczają na to 1,925 mld kr.
- Leki dla rencistów – osoby na rencie z NAV (uføretrygd) mają od przyszłego roku nie płacić udziału własnego za leki i materiały medyczne na niebieską receptę (blå resept). Według Nettavisen dotyczy to około 380 tys. osób.
- Opłaty u lekarza – opłaty za wizyty i leki (egenandel) oraz ich roczny limit zostają na tegorocznym poziomie. Rząd proponował podwyżkę limitu.
- Szpitale – mają dostać 1 mld kr więcej.
Podatki: obniżka mniejsza, niż chciał rząd
Z naszych wyliczeń wynika, że przy pensji 600 000 kr rocznie to około 385 kr więcej, niż wychodziło z projektu rządu: 600 kr więcej składki i około 215 kr mniej podatku dochodowego. Przy dochodzie poniżej około 215 000 kr bilans wychodzi na plus. W porównaniu z 2026 rokiem składka i tak spada. Wyliczenie nie dotyczy osób na zryczałtowanym podatku PSA.
Dla zarobków powyżej 1 019 300 kr stawka podatku progowego (trinnskatt) będzie o 0,1 pkt proc. wyższa niż w projekcie rządu.
Ankieta
Co najbardziej by ci ulżyło w budżecie 2027?
Poczta: 275 mln kr więcej, ale listy nadal raz w tygodniu
Związek zawodowy Fagforbundet ocenia, że może zniknąć około 1000 etatów. Wcześniej obawiał się zwolnienia 2000 z 3000 listonoszy, pisze Nettavisen.
Co jeszcze: najem krótkoterminowy, tanie paczki i zaległe pensje
- Najem krótkoterminowy – do września 2027 roku rząd ma przedstawić projekt, który pozwoli gminom zakazać najmu krótkoterminowego na całym swoim terenie albo w jego części.
- Tanie paczki z zagranicy – wiosną rząd ma pokazać, jak objąć cłem albo opłatą kontrolną przesyłki o niskiej wartości. Cło na ubrania zostaje bez zmian, choć rząd chciał je obniżyć.
- Zaległe pensje – w branżach z obowiązkową płacą minimalną, między innymi w budowlance i sprzątaniu, za niewypłaconą pensję pracownika podwykonawcy odpowiadają też firmy, które zleciły pracę (solidaransvar). Pracownik ma dziś trzy miesiące na pisemne zgłoszenie roszczenia. Rząd ma wiosną 2027 roku ocenić, czy wydłużyć ten termin i czy objąć odpowiedzialnością także zamawiającego.
- Auta dostawcze – jednorazowy podatek rejestracyjny (engangsavgift) od spalinowych aut dostawczych ma wzrosnąć o 30 000 kr.
- Mieszkania – Husbanken ma dostać o 5 mld kr więcej na kredyty.
Całe porozumienie jest warte 13,35 mld kr. Tekst porozumienia i tabelę z kwotami opublikowała SV.
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