Trzeci rok bez... norweskiego ziemniaka. Powód zaskakuje
04 października 2025 09:33
Wszystko przez zniszczenia sadzeniaków, czyli specjalnych bulw, które wykorzystuje się do produkcji ziemniaków. Fot. BillyBonkers, za BAMA
Ringerikspotet to stara, wymagająca odmiana, która daje mniejsze plony niż nowoczesne gatunki i jest podatna na choroby roślin. Z tego względu kluczowe są zdrowe sadzeniaki, które przygotowuje się przez kilka lat. Straty z 2023 roku sprawiły, że ziemniaki nie mogły trafić na rynek ani w 2024, ani w 2025 roku.
Norweski ziemniak może zniknąć
Gran przyznał, że jeśli tegoroczna próba odtworzenia sadzeniaków zakończy się niepowodzeniem, może to oznaczać definitywny koniec produkcji. Podkreślił jednak, że rezygnacja nie jest łatwa, ponieważ ta odmiana od pokoleń jest częścią historii jego rodziny.
