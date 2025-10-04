Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Aktualności

Trzeci rok bez... norweskiego ziemniaka. Powód zaskakuje

Redakcja

04 października 2025 09:33

Kopiuj link
Trzeci rok bez... norweskiego ziemniaka. Powód zaskakuje

Wszystko przez zniszczenia sadzeniaków, czyli specjalnych bulw, które wykorzystuje się do produkcji ziemniaków. Fot. BillyBonkers, za BAMA

Norweski rynek ziemniaków ponownie mierzy się z brakiem charakterystycznej odmiany Ringerikspotet. Jak poinformowała firma BAMA, również w 2025 roku warzywo nie trafi do sklepów. Głównym powodem są skutki ekstremalnego zjawiska pogodowego „Hans", które w 2023 roku zniszczyło znaczne obszary uprawne w Norwegii. Produkcja tradycyjnej odmiany nadal nie została odbudowana.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Transport samochodow, Wynajem lawety, laweta, holowanie Asker Drammen Sandvika Oslo

POLSKI DENTYSTA - OSLO / 30 lat doświadczenia w zawodzie

Permittering w Norwegii

Ogłoszenia MojaNorwegia

Ekstremalne ulewy z 2023 roku przypadły w momencie, gdy na farmie Lerberg w Ringerike planowano wymianę dużej części ziemniaków sadzeniaków. Według tamtejszego rolnika Bernta Grana zniszczenia okazały się całkowite i nie dało się ich odrobić w krótkim czasie.

Ringerikspotet to stara, wymagająca odmiana, która daje mniejsze plony niż nowoczesne gatunki i jest podatna na choroby roślin. Z tego względu kluczowe są zdrowe sadzeniaki, które przygotowuje się przez kilka lat. Straty z 2023 roku sprawiły, że ziemniaki nie mogły trafić na rynek ani w 2024, ani w 2025 roku.
Rekordowo wysokie odszkodowania za szkody naturalne w Norwegii. Hans kosztował ponad 2 000 000 000 koron

Norweski ziemniak może zniknąć

Obecnie Lerberg gård pozostaje jedynym gospodarstwem zajmującym się uprawą Ringerikspotet. Wcześniej istniało kilku producentów, lecz po skutkach żywiołu działalność pozostałych została przerwana.

Gran przyznał, że jeśli tegoroczna próba odtworzenia sadzeniaków zakończy się niepowodzeniem, może to oznaczać definitywny koniec produkcji. Podkreślił jednak, że rezygnacja nie jest łatwa, ponieważ ta odmiana od pokoleń jest częścią historii jego rodziny.
Ringerikspotet to tradycyjna odmiana norweskiego ziemniaka.

Ringerikspotet to tradycyjna odmiana norweskiego ziemniaka.Fot. BillyBonkers, za BAMA

Firma BAMA zapewnia, że z uwagą obserwuje sytuację i liczy na poprawę. Według jej przedstawicieli celem jest powrót Ringerikspotet na półki sklepowe w 2026 roku. Ziemniak ten uznawany jest za istotny element norweskiej tradycji kulinarnej. Los przyszłorocznych zbiorów będzie miał decydujące znaczenie dla dalszego losu uprawy.
0
0
0
0
0

Moja Norwegia poleca

Masaż Troll Rental 2 ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych Stillas utleie As
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK FAGBREV w języku polskim! - Rozwijaj swoją karierę w Norwegii z D&A Spesialistene AS Pedzik transport
Cała Norwegia
Praca w KL-Bygg AS
Przejdź do ogłoszenia
Praca w KL-Bygg AS Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Polski Psychotraumatolog w Oslo Szkolenia Online 96015
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.