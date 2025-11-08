To koniec norweskiego łososia? Ciąg dalszy afery nad fiordami

Dobrostan ryb wewnątrz i na zewnątrz obiektów musi zostać znacząco poprawiony. Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Norweskie Stowarzyszenie Ochrony Przyrody (Naturvernforbundet) domaga się natychmiastowego zamknięcia najbardziej szkodliwych i niebezpiecznych dla ryb hodowli łososia. Organizacja powołuje się na ustalenia NRK Brennpunkt i Økokrim, które ujawniły poważne naruszenia w branży akwakultury. Według ekologów norweski sektor hodowli łososia utracił kontrolę nad warunkami środowiskowymi i dobrostanem ryb.

W ostatnich pięciu latach śmiertelność łososia hodowlanego w fazie morskiej utrzymywała się na poziomie około 15 proc. To trzykrotnie więcej niż dopuszcza norweski parlament, który ustalił maksymalny poziom śmiertelności na 5 proc.



W 2024 roku w norweskich hodowlach padło niemal 60 mln ryb – poinformował Norweski Instytut Weterynaryjny. Truls Gulowsen, przewodniczący Naturvernforbundet, zaapelował o zamknięcie ośrodków, w których panują złe warunki środowiskowe i wysoka śmiertelność ryb.

Skandal z eksportem chorych łososi W reportażu Lakselandet redakcji NRK Brennpunkt ujawniono, że łososie z ranami i deformacjami trafiają nielegalnie do europejskich zakładów przetwórczych. W materiale padła wypowiedź Geira Ove Ystmarka z organizacji Sjømat Norge, który porównał rany ryb do „brązowych plam na jabłkach”. Słowa te wywołały ostrą reakcję Naturvernforbundet.



Truls Gulowsen określił takie podejście jako dowód na lekceważenie cierpienia zwierząt i wezwał branżę do poważnego traktowania kwestii dobrostanu ryb w hodowlach łososia.

Śmiertelność łososia w hodowlach trzykrotnie przekracza dopuszczalny poziom.Fot. Eivind Senneset, Veterinærinstituttet

Økokrim i NIVA alarmują o naruszeniach w branży Z raportu Økokrim wynika, że w całym łańcuchu produkcji łososia dochodzi do poważnych naruszeń prawa. Wśród nich wymienia się przekraczanie limitów produkcji, nielegalne stosowanie leków, zanieczyszczanie środowiska i ucieczki ryb z hodowli.



Przedstawiciele Naturvernforbundet wskazują, że władze powinny wprowadzić bardziej rygorystyczne przepisy oparte na rzeczywistych granicach tolerancji środowiska, a nie dostosowane do interesów przemysłu.

Hodowle łososia a emisje do środowiska Badania Norweskiego Instytutu Badań Wodnych (NIVA) pokazują, że w 2022 roku hodowle łososia odpowiadały za 71,5 proc. emisji azotu i 86,6 proc. fosforu wzdłuż norweskiego wybrzeża. Zanieczyszczenia te odpowiadały emisjom generowanym przez 20,7 mln osób w przypadku azotu i 53 mln osób w przypadku fosforu.



Naturvernforbundet domaga się, by najbardziej zanieczyszczające hodowle zostały niezwłocznie zamknięte, a pozostałe działały w sposób wolny od emisji i ucieczek ryb. Organizacja apeluje również o utworzenie stref wolnych od hodowli oraz znaczącą poprawę dobrostanu zwierząt w całym sektorze norweskiej akwakultury.