To koniec norweskiego łososia? Ciąg dalszy afery nad fiordami
08 listopada 2025 10:01
Dobrostan ryb wewnątrz i na zewnątrz obiektów musi zostać znacząco poprawiony. Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa
W 2024 roku w norweskich hodowlach padło niemal 60 mln ryb – poinformował Norweski Instytut Weterynaryjny. Truls Gulowsen, przewodniczący Naturvernforbundet, zaapelował o zamknięcie ośrodków, w których panują złe warunki środowiskowe i wysoka śmiertelność ryb.
Skandal z eksportem chorych łososi
Truls Gulowsen określił takie podejście jako dowód na lekceważenie cierpienia zwierząt i wezwał branżę do poważnego traktowania kwestii dobrostanu ryb w hodowlach łososia.
Śmiertelność łososia w hodowlach trzykrotnie przekracza dopuszczalny poziom.Fot. Eivind Senneset, Veterinærinstituttet
Økokrim i NIVA alarmują o naruszeniach w branży
Przedstawiciele Naturvernforbundet wskazują, że władze powinny wprowadzić bardziej rygorystyczne przepisy oparte na rzeczywistych granicach tolerancji środowiska, a nie dostosowane do interesów przemysłu.
Hodowle łososia a emisje do środowiska
Naturvernforbundet domaga się, by najbardziej zanieczyszczające hodowle zostały niezwłocznie zamknięte, a pozostałe działały w sposób wolny od emisji i ucieczek ryb. Organizacja apeluje również o utworzenie stref wolnych od hodowli oraz znaczącą poprawę dobrostanu zwierząt w całym sektorze norweskiej akwakultury.
