  Oslo, Oslo, Norwegia
  Bergen, Vestland, Norwegia
  Jessheim, Akershus, Norwegia
  Stavanger, Rogaland, Norwegia
  Kristiansand, Agder, Norwegia
  Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  Bodø, Nordland, Norwegia
  Sandnes, Rogaland, Norwegia
  Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  Drammen, Buskerud, Norwegia

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

Aktualności

Toksyczne dziedzictwo fiordu. Naukowcy ostrzegają przed zanieczyszczeniem

Redakcja

01 listopada 2025 09:54

Kopiuj link
Toksyczne dziedzictwo fiordu. Naukowcy ostrzegają przed zanieczyszczeniem

To efekt procederu sprzed ponad 50 lat. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Opony wyrzucane do Osterfjorden wciąż wydzielają szkodliwe substancje chemiczne. Do końca lat 70., odpady gumowe trafiały bezpośrednio do wody z nabrzeża w Hjelmås w Nordhordland. Mieszkańcy, jako uczniowie otrzymywali pięć NOK na godzinę za ukrywanie opon.

Badania przeprowadzone przez instytut Norce potwierdziły obecność metali ciężkich, takich jak ołów, miedź i cynk, a także ftalanów i innych substancji chemicznych. Badacz Farhan Khan podkreśla, że opony pozostają źródłem zanieczyszczeń przez wiele dziesięcioleci po ich wyrzuceniu. Niektóre substancje są szkodliwe zarówno dla ryb, jak i dla ludzi, zaznaczają naukowcy.

Zespół uznał odkrycie za unikatowe w skali światowej. Naukowcy planują kolejne analizy, które mają określić, jak długo jeszcze toksyczne związki będą przedostawać się do wody.
W Norwegii rusza wyjątkowy projekt. Ma zabezpieczyć przyszłość norweskiej żywności

Mieszkańcy zaniepokojeni stanem wody

Mieszkańcy okolicy wspominają, że na zanieczyszczonym obszarze nadal pływają dzieci oraz łowione są ryby. Naukowcy uspokajają, że poziom substancji nie powinien stanowić bezpośredniego zagrożenia, ale przyznają, że nie warto pływać w tym miejscu.

Gmina Alver przejęła odpowiedzialność za teren i szuka sposobu na bezpieczne usunięcie odpadów. Firma, która przed lata wyrzucała opony, dawno ogłosiła upadłość.
W Hjelmås mogą być opony, które pochodzą jeszcze z lat 40. XX wieku.

W Hjelmås mogą być opony, które pochodzą jeszcze z lat 40. XX wieku.Fot. Fotolia.pl/royalty free

Usunięcie opon może pogłębić problem

Eksperci obawiają się, że próba usunięcia opon może doprowadzić do uwolnienia jeszcze większej ilości toksyn. – Musimy zbadać, jaki wpływ miało to zanieczyszczenie na ryby i ludzi, oraz jak najlepiej postąpić z tymi odpadami – tłumaczy Khan.

Organizacja Clean Oceans, która sfinansowała badania, apeluje o ogólnokrajowe działania i wsparcie polityków. – Potrzebne są szeroko zakrojone prace porządkowe – wspomina dyrektor Eirik Langeland.
Norwegowie wyrzucają więcej śmieci, ale lepiej je segregują. Czy uda się osiągnąć cele UE?

Norwegia liderem oczyszczania oceanów

Zanieczyszczenia pochodzące z opon to problem, który dotyczy nie tylko Norwegii. W wielu krajach opony były wykorzystywane jako błotniki lub po prostu wyrzucane do morza.

Langeland ma nadzieję, że Norwegia stanie się liderem w technologii oczyszczania oceanów i opracuje skuteczne metody usuwania tego typu odpadów. Rezultaty badań z Osterfjorden mogą stać się punktem wyjścia do stworzenia nowych standardów ochrony środowiska morskiego.
