Toksyczne dziedzictwo fiordu. Naukowcy ostrzegają przed zanieczyszczeniem
01 listopada 2025 09:54
To efekt procederu sprzed ponad 50 lat. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Zespół uznał odkrycie za unikatowe w skali światowej. Naukowcy planują kolejne analizy, które mają określić, jak długo jeszcze toksyczne związki będą przedostawać się do wody.
Mieszkańcy zaniepokojeni stanem wody
Gmina Alver przejęła odpowiedzialność za teren i szuka sposobu na bezpieczne usunięcie odpadów. Firma, która przed lata wyrzucała opony, dawno ogłosiła upadłość.
Usunięcie opon może pogłębić problem
Organizacja Clean Oceans, która sfinansowała badania, apeluje o ogólnokrajowe działania i wsparcie polityków. – Potrzebne są szeroko zakrojone prace porządkowe – wspomina dyrektor Eirik Langeland.
Norwegia liderem oczyszczania oceanów
Langeland ma nadzieję, że Norwegia stanie się liderem w technologii oczyszczania oceanów i opracuje skuteczne metody usuwania tego typu odpadów. Rezultaty badań z Osterfjorden mogą stać się punktem wyjścia do stworzenia nowych standardów ochrony środowiska morskiego.
