Norwegia szykuje się na cięcia wydatków. W tle wojny i starzejące się społeczeństwo

Rząd rozpoczyna prace nad przyszłorocznym budżetem. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Minister finansów Jens Stoltenberg zapowiada cięcia wydatków państwa. Rząd przygotowuje się do trudnych decyzji przed pracami nad kolejnym budżetem. Powodem są rosnące koszty systemu socjalnego oraz niepewna sytuacja międzynarodowa.

Szef norweskiego resortu finansów Jens Stoltenberg poinformował o planowanych ograniczeniach wydatków publicznych. Zapowiedź padła podczas konferencji prasowej poprzedzającej rządową konferencję budżetową. W jej trakcie ministrowie ustalą ramy przyszłorocznego budżetu państwa. Stoltenberg podkreślił, że mimo dobrych wyników gospodarki konieczne będą ograniczenia wydatków.

Rosnące koszty państwa Stoltenberg wskazał, że presja na budżet rośnie z roku na rok. Dotyczy to przede wszystkim starzejącego się społeczeństwa i wydatków na system emerytalny. Wzrost nakładów obejmuje także duże projekty infrastrukturalne oraz sektor obronny. Według ministra oznacza to średni wzrost wydatków o około 25 mld NOK rocznie do 2029 roku.



Minister przypomniał, że już w poprzednim budżecie wprowadzono część ograniczeń. Zapowiedział, że podobne decyzje zostaną podjęte również w przyszłym roku. Nie podał jednak szczegółów planowanych zmian. Jak zaznaczył, konkretne propozycje zostaną przedstawione dopiero w październiku.

Większe wydatki czekają także sektor obronny.Fot. Metziker (Flickr.com, CC BY-NC 2.0 DEED)

Wpływ sytuacji międzynarodowej Szef resortu finansów zwrócił uwagę na rosnącą niepewność na świecie. Podkreślił, że Norwegia jest małą i otwartą gospodarką. Jej rozwój zależy od stabilnych zasad handlu i inwestycji międzynarodowych. Wskazał też, że kraj jest dziś nie tylko eksporterem ropy i państwem żeglugowym, lecz także ważnym inwestorem na rynkach globalnych.



Stoltenberg odniósł się również do napięć na Bliskim Wschodzie. Po atakach Izraela i USA na Iran ceny ropy wzrosły. Minister zaznaczył jednak, że wyższe ceny surowca nie oznaczają automatycznie korzyści dla Norwegii. Według przedstawionych danych wzrost cen ropy o 10 proc. zwiększa majątek kraju o około 400 mld NOK. Spadek wartości globalnych akcji może jednak przynieść straty rzędu 2000 mld NOK.

Wystąpienie Stoltenberga rozpoczyna debatę o kierunku przyszłorocznej polityki fiskalnej Norwegii. Rząd rozpoczyna prace nad ramami budżetu w czasie stabilnego rynku pracy oraz wzrostu w sektorze prywatnym. Jednocześnie rosną wydatki publiczne i zwiększa się ryzyko związane z sytuacją międzynarodową.