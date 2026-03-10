Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

kr

Kredyt gotówkowy w Norwegii

Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

Sprawdź

Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Aktualności

Norwegia szykuje się na cięcia wydatków. W tle wojny i starzejące się społeczeństwo

Redakcja

10 marca 2026 09:04

Kopiuj link
10
Norwegia szykuje się na cięcia wydatków. W tle wojny i starzejące się społeczeństwo

Rząd rozpoczyna prace nad przyszłorocznym budżetem. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Minister finansów Jens Stoltenberg zapowiada cięcia wydatków państwa. Rząd przygotowuje się do trudnych decyzji przed pracami nad kolejnym budżetem. Powodem są rosnące koszty systemu socjalnego oraz niepewna sytuacja międzynarodowa.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Zwiększ swoje zarobki w Norwegii - potwierdź kwalifikacje w HK-dir

Polski Adwokat w Norwegii - Advokat Nierzwicki&Bluszko AS

Lekcje języka norweskiego online, e-norweski.pl

Ogłoszenia MojaNorwegia


Szef norweskiego resortu finansów Jens Stoltenberg poinformował o planowanych ograniczeniach wydatków publicznych. Zapowiedź padła podczas konferencji prasowej poprzedzającej rządową konferencję budżetową. W jej trakcie ministrowie ustalą ramy przyszłorocznego budżetu państwa. Stoltenberg podkreślił, że mimo dobrych wyników gospodarki konieczne będą ograniczenia wydatków.
Parasol nuklearny w Norwegii? Propozycja Francji na stole

Rosnące koszty państwa

Stoltenberg wskazał, że presja na budżet rośnie z roku na rok. Dotyczy to przede wszystkim starzejącego się społeczeństwa i wydatków na system emerytalny. Wzrost nakładów obejmuje także duże projekty infrastrukturalne oraz sektor obronny. Według ministra oznacza to średni wzrost wydatków o około 25 mld NOK rocznie do 2029 roku.

Minister przypomniał, że już w poprzednim budżecie wprowadzono część ograniczeń. Zapowiedział, że podobne decyzje zostaną podjęte również w przyszłym roku. Nie podał jednak szczegółów planowanych zmian. Jak zaznaczył, konkretne propozycje zostaną przedstawione dopiero w październiku.
Większe wydatki czekają także sektor obronny.

Większe wydatki czekają także sektor obronny.Fot. Metziker (Flickr.com, CC BY-NC 2.0 DEED)

Wpływ sytuacji międzynarodowej

Szef resortu finansów zwrócił uwagę na rosnącą niepewność na świecie. Podkreślił, że Norwegia jest małą i otwartą gospodarką. Jej rozwój zależy od stabilnych zasad handlu i inwestycji międzynarodowych. Wskazał też, że kraj jest dziś nie tylko eksporterem ropy i państwem żeglugowym, lecz także ważnym inwestorem na rynkach globalnych.

Stoltenberg odniósł się również do napięć na Bliskim Wschodzie. Po atakach Izraela i USA na Iran ceny ropy wzrosły. Minister zaznaczył jednak, że wyższe ceny surowca nie oznaczają automatycznie korzyści dla Norwegii. Według przedstawionych danych wzrost cen ropy o 10 proc. zwiększa majątek kraju o około 400 mld NOK. Spadek wartości globalnych akcji może jednak przynieść straty rzędu 2000 mld NOK.
Rząd ostrzega samorząd. Czy gminy wytrzymają bez pomocy państw w czasie wojny?
Wystąpienie Stoltenberga rozpoczyna debatę o kierunku przyszłorocznej polityki fiskalnej Norwegii. Rząd rozpoczyna prace nad ramami budżetu w czasie stabilnego rynku pracy oraz wzrostu w sektorze prywatnym. Jednocześnie rosną wydatki publiczne i zwiększa się ryzyko związane z sytuacją międzynarodową.
2
12
1
3
0
Ile wyniesie Twoja norweska emerytura?
MultiNOR przygotuje szczegółową kalkulację
reklama
reklama

Moja Norwegia poleca

Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Masaż ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Troll Rental Szkolenia Online 96015 Stillas utleie As Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Pedzik transport Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych
Oslo, okręg miasta
Blacharz/lakiernik samochodowy
Przejdź do ogłoszenia
Blacharz/lakiernik samochodowy Polski Psychotraumatolog w Oslo
kup tutaj reklamę
Komentarze (10)
Dodaj komentarz
Stary lokator
2 dni temu
Niech sie za egen i sykemeldingi wezmą + obowiazek podjecia pracy przez uchodźców po 12 miesiecznym pobycie I nie będą sie musieli martwic o budżet
15
Odpowiedz
Bob
2 dni temu
Jeszcze 2 czy 3 lata i Norwegowie zaczna sie zastanawiac czy w pracy nie nalezalo by czasem popracowac a nie tylko byc. A kolejne 2-3 kryzysy i powolaja specjslny direktoraten ktorego zadaniem bedzie wyjasnienie co oznacza tajemnicze i czesto uzywane przez obcokrajowcow wyrazenie "efektywna praca".
1
Odpowiedz
Wszystkie komentarze (10)

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.