Norwegia szykuje się na cięcia wydatków. W tle wojny i starzejące się społeczeństwo
10 marca 2026 09:04
Rząd rozpoczyna prace nad przyszłorocznym budżetem. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Rosnące koszty państwa
Minister przypomniał, że już w poprzednim budżecie wprowadzono część ograniczeń. Zapowiedział, że podobne decyzje zostaną podjęte również w przyszłym roku. Nie podał jednak szczegółów planowanych zmian. Jak zaznaczył, konkretne propozycje zostaną przedstawione dopiero w październiku.
Wpływ sytuacji międzynarodowej
Stoltenberg odniósł się również do napięć na Bliskim Wschodzie. Po atakach Izraela i USA na Iran ceny ropy wzrosły. Minister zaznaczył jednak, że wyższe ceny surowca nie oznaczają automatycznie korzyści dla Norwegii. Według przedstawionych danych wzrost cen ropy o 10 proc. zwiększa majątek kraju o około 400 mld NOK. Spadek wartości globalnych akcji może jednak przynieść straty rzędu 2000 mld NOK.
