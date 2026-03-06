Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

kr

Kredyt gotówkowy w Norwegii

Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

Sprawdź

Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Polityka

Parasol nuklearny w Norwegii? Propozycja Francji na stole

Redakcja

06 marca 2026 12:42

Kopiuj link
2
Parasol nuklearny w Norwegii? Propozycja Francji na stole

Norwegia inwestuje także w modernizację swoich sił zbrojnych. Fot. Wygenerowano przy pomocy AI

Norwegia rozważa udział w rozmowach o europejskim parasolu nuklearnym opartym na arsenale Francji. Liderka Partii Konserwatywnej Ine Eriksen Søreide deklaruje poparcie dla inicjatywy Paryża i wskazuje na potrzebę nowego podejścia do odstraszania w Europie.

Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział zwiększenie liczby francuskich głowic nuklearnych. Występując w bazie marynarki wojennej w Breście, podkreślił, że potencjał nuklearny Francji może w większym stopniu wspierać bezpieczeństwo państw europejskich. Paryż zaprosił część krajów Europy do rozmów o wspólnym systemie odstraszania. Wśród nich znalazła się także Norwegia.
Przeczytaj również Miały być wpływy, podatek nawet nie wszedł w życie. Norwegia wycofuje kontrowersyjną opłatę

Francuska propozycja dla Europy

Emmanuel Macron przedstawił plan wzmocnienia francuskiego arsenału nuklearnego. Francja posiada obecnie około 300 głowic atomowych. Nie są one częścią nuklearnego systemu odstraszania NATO w Europie. Paryż sygnalizuje jednak możliwość szerszego wykorzystania swojego potencjału. Francuski prezydent zaprosił europejskich partnerów do rozmów o wspólnym parasolu nuklearnym.

Propozycja dotyczy zwiększenia wkładu Francji w bezpieczeństwo państw europejskich. Według Macrona francuskie siły nuklearne mogą pełnić dodatkową funkcję odstraszania. Rozmowy mają dotyczyć współpracy z zainteresowanymi krajami. Inicjatywa pojawia się w czasie napiętej sytuacji bezpieczeństwa w Europie. W tle pozostaje wojna Rosji przeciwko Ukrainie.
Polityka Norwegii wobec broni jądrowej od wielu lat pozostaje bardzo ostrożna.

Polityka Norwegii wobec broni jądrowej od wielu lat pozostaje bardzo ostrożna.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Stanowisko Norwegii i Høyre

Liderka Partii Konserwatywnej Ine Eriksen Søreide poinformowała na łamach VG, że ugrupowanie pozytywnie ocenia francuską inicjatywę. Podkreśliła, że rozmowy z europejskimi sojusznikami są potrzebne. Według niej broń jądrowa od dekad pozostaje elementem systemu bezpieczeństwa Europy. Søreide przypomniała również, że NATO pozostaje sojuszem nuklearnym. Zasada ta obowiązuje tak długo, jak istnieje broń jądrowa.

Szef norweskiej dyplomacji Espen Barth Eide potwierdził, że Oslo zostało wcześniej skontaktowane przez władze Francji. Rząd nie odrzucił zaproszenia do rozmów. Zapowiedziano jednak dokładną analizę propozycji. Eide podkreślił w parlamencie, że norweska polityka nuklearna się nie zmienia. Norwegia nie zgadza się na rozmieszczenie broni jądrowej na swoim terytorium w czasie pokoju.
Przeczytaj również Norwegia zyska przez konflikt na Bliskim Wschodzie? Ceny surowców szaleją
Rozmowy o współpracy nuklearnej mogą pojawić się w ramach negocjowanej strategicznej umowy obronnej między Norwegią a Francją. Oslo zawiera podobne porozumienia także z innymi państwami europejskimi. Minister spraw zagranicznych zapowiedział rozwijanie współpracy m.in. z Wielką Brytanią, Niemcami, Holandią i Polską. Jednocześnie rośnie znaczenie współdziałania państw nordyckich po przystąpieniu Finlandii i Szwecji do NATO.
0
0
0
0
0

Moja Norwegia poleca

Masaż
Oslo, okręg miasta
Blacharz/lakiernik samochodowy
Przejdź do ogłoszenia
Blacharz/lakiernik samochodowy Stillas utleie As Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Troll Rental 2
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Polski Psychotraumatolog w Oslo Pedzik transport Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych
Oslo, okręg miasta, Oslo
Praca dla Malarzy/Maler
Przejdź do ogłoszenia
Praca dla Malarzy/Maler Szkolenia Online 96015
kup tutaj reklamę
Komentarze (2)
Dodaj komentarz
z
15 minut temu
W tle pozostaje wojna Rosji przeciwko Ukrainie. A nie wojna USA z calym swiatem
0
Odpowiedz
o
6 minut temu
W październiku 2025 r. Iran ogłosił odkrycie nowego, dużego złoża gazu i ropy naftowej – złoża Pazan, położonego w południowej prowincji Fars, w pobliżu Bushehr. Złoże to zawiera około 200 milionów baryłek ropy naftowej i 10 bilionów stóp sześciennych gazu ziemnego, a rozpoczęcie wydobycia planowane jest w ciągu 40 miesięcy.

*Dużo,tylko dla kraju.
0
Odpowiedz

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.