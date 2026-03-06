Parasol nuklearny w Norwegii? Propozycja Francji na stole

Norwegia inwestuje także w modernizację swoich sił zbrojnych. Fot. Wygenerowano przy pomocy AI

Norwegia rozważa udział w rozmowach o europejskim parasolu nuklearnym opartym na arsenale Francji. Liderka Partii Konserwatywnej Ine Eriksen Søreide deklaruje poparcie dla inicjatywy Paryża i wskazuje na potrzebę nowego podejścia do odstraszania w Europie.

Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział zwiększenie liczby francuskich głowic nuklearnych. Występując w bazie marynarki wojennej w Breście, podkreślił, że potencjał nuklearny Francji może w większym stopniu wspierać bezpieczeństwo państw europejskich. Paryż zaprosił część krajów Europy do rozmów o wspólnym systemie odstraszania. Wśród nich znalazła się także Norwegia.

Francuska propozycja dla Europy Emmanuel Macron przedstawił plan wzmocnienia francuskiego arsenału nuklearnego. Francja posiada obecnie około 300 głowic atomowych. Nie są one częścią nuklearnego systemu odstraszania NATO w Europie. Paryż sygnalizuje jednak możliwość szerszego wykorzystania swojego potencjału. Francuski prezydent zaprosił europejskich partnerów do rozmów o wspólnym parasolu nuklearnym.



Propozycja dotyczy zwiększenia wkładu Francji w bezpieczeństwo państw europejskich. Według Macrona francuskie siły nuklearne mogą pełnić dodatkową funkcję odstraszania. Rozmowy mają dotyczyć współpracy z zainteresowanymi krajami. Inicjatywa pojawia się w czasie napiętej sytuacji bezpieczeństwa w Europie. W tle pozostaje wojna Rosji przeciwko Ukrainie.

Stanowisko Norwegii i Høyre Liderka Partii Konserwatywnej Ine Eriksen Søreide poinformowała na łamach VG, że ugrupowanie pozytywnie ocenia francuską inicjatywę. Podkreśliła, że rozmowy z europejskimi sojusznikami są potrzebne. Według niej broń jądrowa od dekad pozostaje elementem systemu bezpieczeństwa Europy. Søreide przypomniała również, że NATO pozostaje sojuszem nuklearnym. Zasada ta obowiązuje tak długo, jak istnieje broń jądrowa.



Szef norweskiej dyplomacji Espen Barth Eide potwierdził, że Oslo zostało wcześniej skontaktowane przez władze Francji. Rząd nie odrzucił zaproszenia do rozmów. Zapowiedziano jednak dokładną analizę propozycji. Eide podkreślił w parlamencie, że norweska polityka nuklearna się nie zmienia. Norwegia nie zgadza się na rozmieszczenie broni jądrowej na swoim terytorium w czasie pokoju.

Rozmowy o współpracy nuklearnej mogą pojawić się w ramach negocjowanej strategicznej umowy obronnej między Norwegią a Francją. Oslo zawiera podobne porozumienia także z innymi państwami europejskimi. Minister spraw zagranicznych zapowiedział rozwijanie współpracy m.in. z Wielką Brytanią, Niemcami, Holandią i Polską. Jednocześnie rośnie znaczenie współdziałania państw nordyckich po przystąpieniu Finlandii i Szwecji do NATO.