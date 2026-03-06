Parasol nuklearny w Norwegii? Propozycja Francji na stole
06 marca 2026 12:42
Norwegia inwestuje także w modernizację swoich sił zbrojnych. Fot. Wygenerowano przy pomocy AI
Francuska propozycja dla Europy
Propozycja dotyczy zwiększenia wkładu Francji w bezpieczeństwo państw europejskich. Według Macrona francuskie siły nuklearne mogą pełnić dodatkową funkcję odstraszania. Rozmowy mają dotyczyć współpracy z zainteresowanymi krajami. Inicjatywa pojawia się w czasie napiętej sytuacji bezpieczeństwa w Europie. W tle pozostaje wojna Rosji przeciwko Ukrainie.
Polityka Norwegii wobec broni jądrowej od wielu lat pozostaje bardzo ostrożna.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa
Stanowisko Norwegii i Høyre
Szef norweskiej dyplomacji Espen Barth Eide potwierdził, że Oslo zostało wcześniej skontaktowane przez władze Francji. Rząd nie odrzucił zaproszenia do rozmów. Zapowiedziano jednak dokładną analizę propozycji. Eide podkreślił w parlamencie, że norweska polityka nuklearna się nie zmienia. Norwegia nie zgadza się na rozmieszczenie broni jądrowej na swoim terytorium w czasie pokoju.
