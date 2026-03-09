Strona korzysta z plików cookies

kr

Kredyt gotówkowy w Norwegii

Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

Aktualności

Rząd ostrzega samorząd. Czy gminy wytrzymają bez pomocy państw w czasie wojny?

Redakcja

09 marca 2026 09:12

Rząd ostrzega samorząd. Czy gminy wytrzymają bez pomocy państw w czasie wojny?

Chodzi nie tylko o zagrożenie wojskowe, ale także inne formy kryzysu. stock.adobe.com/licencja standardowa

Norweski rząd wzywa gminy do przygotowań na wypadek wojny. Chodzi o plany ewakuacji, sprawne schrony i regularne ćwiczenia kryzysowe. Władze podkreślają, że samorządy muszą być gotowe także na najbardziej skrajne scenariusze.

Norweskie władze oczekują od gmin większej gotowości na kryzysy i ewentualny konflikt zbrojny. W liście wysłanym do samorządów na początku roku wskazano konkretne zadania. Administracja lokalna ma przygotować scenariusze działania w przypadku awarii prądu, Internetu lub sieci komórkowych. Rząd podkreśla także znaczenie infrastruktury krytycznej oraz ochrony mieszkańców.
Słaba korona działa jak magnes. Obcokrajowcy wykupują norweskie domki

Nowe oczekiwania wobec gmin

List do samorządów rozpoczyna się stwierdzeniem o konieczności przygotowania się na poważne kryzysy, a w skrajnym przypadku na wojnę. Według władz odpowiedzialnych za bezpieczeństwo sytuacja międzynarodowa staje się coraz bardziej napięta. Minister sprawiedliwości i ds. gotowości kryzysowej Astri Aas-Hansen wskazuje, że gminy muszą być przygotowane na różne scenariusze. Dotyczy to m.in. awarii systemów łączności oraz przerw w dostawach energii.

Według rządu część samorządów nie jest pewna, jakie obowiązki na nich spoczywają. Władze centralne podkreślają więc potrzebę jasnych planów działania. Gminy mają określić, którzy pracownicy zostaną powołani do służby w razie kryzysu. Muszą także regularnie ćwiczyć zarządzanie sytuacjami nadzwyczajnymi. Celem jest utrzymanie podstawowych usług publicznych dla mieszkańców.
Samorządy odpowiadają za szkoły, przedszkola i domy opieki.

Samorządy odpowiadają za szkoły, przedszkola i domy opieki.Fot. stock.adobe.com/standardowa

Infrastruktura i schrony pod szczególną kontrolą

Samorządy odpowiadają za wiele kluczowych usług publicznych. Chodzi m.in. o drogi lokalne, szkoły, przedszkola, domy opieki i systemy wodociągowe. Gminy zarządzają także elementami infrastruktury energetycznej i transportowej. Obiekty mogą stać się potencjalnym celem w czasie konfliktu. Dlatego władze państwowe oczekują od samorządów dokładnych planów ochrony i działania.

Istotnym elementem systemu bezpieczeństwa są schrony. W Norwegii istnieje około 600 publicznych schronów z miejscem dla około 300 tys. osób. Znacznie więcej jest schronów prywatnych, których liczba przekracza 18 tys. W wielu przypadkach nie są one jednak przygotowane do użycia w ciągu wymaganych 72 godzin. Część właścicieli budynków nie jest nawet świadoma, że takie pomieszczenia znajdują się w ich obiektach.
Jedno zjawisko wygenerowało 1,5 mld NOK strat. Trzy na cztery gminy mierzą się z naturą
Władze podkreślają także rolę samych mieszkańców w systemie bezpieczeństwa. Rekomendacja zakłada przygotowanie zapasów pozwalających przetrwać co najmniej tydzień bez pomocy państwa. Wśród nich powinny znaleźć się m.in. woda, żywność o długim terminie przydatności, gotówka oraz leki. Takie przygotowanie ma pozwolić służbom skoncentrować się na osobach najbardziej potrzebujących wsparcia w pierwszej fazie kryzysu.
