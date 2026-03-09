Rząd ostrzega samorząd. Czy gminy wytrzymają bez pomocy państw w czasie wojny?
09 marca 2026 09:12
Chodzi nie tylko o zagrożenie wojskowe, ale także inne formy kryzysu. stock.adobe.com/licencja standardowa
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Nowe oczekiwania wobec gmin
Według rządu część samorządów nie jest pewna, jakie obowiązki na nich spoczywają. Władze centralne podkreślają więc potrzebę jasnych planów działania. Gminy mają określić, którzy pracownicy zostaną powołani do służby w razie kryzysu. Muszą także regularnie ćwiczyć zarządzanie sytuacjami nadzwyczajnymi. Celem jest utrzymanie podstawowych usług publicznych dla mieszkańców.
Infrastruktura i schrony pod szczególną kontrolą
Istotnym elementem systemu bezpieczeństwa są schrony. W Norwegii istnieje około 600 publicznych schronów z miejscem dla około 300 tys. osób. Znacznie więcej jest schronów prywatnych, których liczba przekracza 18 tys. W wielu przypadkach nie są one jednak przygotowane do użycia w ciągu wymaganych 72 godzin. Część właścicieli budynków nie jest nawet świadoma, że takie pomieszczenia znajdują się w ich obiektach.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz