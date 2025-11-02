Norwegia kłóci się o kobiety w policji. Ważniejsze bezpieczeństwo czy równouprawnienie?
02 listopada 2025 11:29
Nawet funkcjonariuszki policji obawiają się, że walka o równouprawnienie będzie ważniejsza od rzeczywistych kompetenecji. Fot. Didrik Linnerud Arnesen, Politiet.no
Krytyka dotyczy sytuacji, w której wykonywanie norm „płciowych” może przesłaniać podstawowe wymagania służbowe. Sierżant policji Løkken podkreśla, że niektóre decyzje rekrutacyjne mogą osłabić przygotowanie funkcjonariuszy do trudnych zadań operacyjnych. Według niej zbyt duży nacisk na płeć może zniechęcać najlepszych kandydatów, zwłaszcza mężczyzn zainteresowanych służbą terenową.
Związki zawodowe o równych szansach
Dyskusja staje się częścią szerszego tematu równouprawnienia w instytucjach bezpieczeństwa, także w kontekście społecznym i wizerunkowym. Rozmówcy zaznaczają, że przyjęcia odwołujące się do płci nie zastąpią właściwych procedur selekcji i treningu operacyjnego.
Władze zapowiadają zmiany w rekrutacji
Urząd ds. Policji deklaruje, że monitoruje zmiany w strukturze płci, by utrzymać wysoki poziom kompetencji i zapewnić równy dostęp do stanowisk. Akademia prowadzi specjalne kursy przygotowawcze dla kobiet zainteresowanych zadaniami operacyjnymi. Krytycy podkreślają, że nadmierne różnicowanie może przynieść efekt odwrotny do zamierzonego.
Kierunek: różnorodność i profesjonalizm
Wśród funkcjonariuszek, takich jak Løkken, wciąż pojawia się obawa, by płeć nie stała się głównym kryterium oceny pracy. W perspektywie organizacja będzie musiała wykazać, że równowaga między różnorodnością a profesjonalizmem — nie tylko w deklaracjach, lecz w codziennej służbie — działa na korzyść bezpieczeństwa.
