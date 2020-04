Kwarantanna nadal obowiązuje: odpowiadamy na wasze pytania

Brak rządowych komunikatów nie oznacza, że regulacje przestały obowiązywać.

Kryzys wywołany pandemią koronawirusa wymusza na władzach państwowych ciągłe wprowadzanie oraz modyfikowanie regulacji. Najbardziej rygorystyczne środki ostrożności zostają powoli liberalizowane, a ich miejsce zastępują kolejne przepisy. Które z nich powinny zainteresować osoby podróżujące do Norwegii i Polski?

W poniedziałek 20 kwietnia, zarówno polskie i norweskie władze zdecydowały się na powolny powrót do normalności. W obu przypadkach decyzje związane były z potrzebą odmrażania gospodarki. W najbardziej podstawowych kwestiach – izolacji społecznej, kwarantannie oraz podróży – zmieniło się niewiele. Otrzymujemy od was mnóstwo pytań dotyczących tych zagadnień, poniżej odpowiadamy na te najczęściej zadawane.

Niedługo wracam do Polski. Czy będę musiał przejść obowiązkową kwarantannę? Obowiązkową kwarantannę muszą przejść wszystkie osoby, które powracają do Polski. Zgodnie z przepisami, wynosi ona 14 dni. W tym czasie nie można opuszczać miejsca, które wskazało się jako lokalizację izolacji. Jeśli nie możemy odbyć kwarantanny w domu, służby wskażą nam miejsce, do którego mamy się udać. Może to być np. jedno ze schronisk młodzieżowych, które w ostatnim czasie zostało przekształcone na specjalny ośrodek izolacji.

Osoby przekraczające w Polsce granice muszą wypełnić karty lokalizacyjne.

Do kiedy obowiązuje w Polsce kwarantanna? Termin odwołania kwarantanny jest nieznany. Rada Ministrów odpowiada na to pytanie krótko – kwarantanna obowiązuje do odwołania.

Czy należę do grupy osób, które są zwolnione z obowiązku kwarantanny? Zgodnie z regulacjami opublikowanymi na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, z kwarantanny zwolnione są załogi statków, samolotów, pociągów, żołnierze Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych, funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, wykonujący zadania służbowe. Z kwarantanny zwolnieni są również kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego oraz kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy.

Wróciłem właśnie do Polski. Czy pozostałych domowników również obejmie kwarantanna? Tak, kwarantanna obejmuje wszystkich współlokatorów. Szczegółowe informacje w tej sprawie podaje lokalna stacja sanitarno-epidemiologiczna.

Chciałem wrócić do kraju, ale słyszałem, że granice są zamknięte. Jak dostać się do Polski? Kołowy i drogowy ruch wyjazdowy z Polski jest otwarty. Terytorium Polski można opuścić samochodem lub autobusem.

Większość promów kursuje zgodnie z rozkładem. Źródło: Fot. wikimedia.org/Pplecke

Czy mogę kupić bilet na samolot? Ruch międzynarodowy jest ograniczony w Polsce od 15 marca. Wstrzymane zostały połączenia lotnicze oraz kolejowe.

Kiedy będę mógł przylecieć do Polski samolotem? Ruch międzynarodowy jest ograniczony w kraju do 26 kwietnia z możliwością przedłużenia. PLL LOT przygotowane są jednak na dłuższy przestój. Według informacji medialnych, samoloty krajowe przewoźnika opuszczą hangary najwcześniej pod koniec czerwca. Jest to jednak bardzo optymistyczny scenariusz. Pesymistyczne analizy mówią o powrocie do funkcjonowania podczas sezonu letniego 2021. Jako pierwsze uruchomione zostaną połączenia krajowe.



Ryanair zakłada, że samoloty będą uziemione minimum do czerwca. Później przewoźników może czekać wojna cenowa, a pasażerów niezwykłe okazje, takie jak kupno biletów za 99 centów. Zadaliśmy szczegółowe pytania rzecznikom prasowym linii Wizz Air oraz Ryanair, jednak na razie nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Chwilowo przebywam w Polsce, ale pracuję w Norwegii. Czy dostanę się jakoś do kraju fiordów? W związku ze wstrzymanie ruchu powietrznego w Polsce, do Norwegii dostaniemy się jedynie transportem drogowym/promowym. W tej sytuacji, zmuszeni jesteśmy przekroczyć granicę polsko-szwedzką oraz szwedzko-norweską. Wprowadzona została kontrola na granicy. Osoby przekraczające ją proszone są o okazanie dokumentu tożsamości, uprawniającego do przejazdu (dowód osobisty, paszport, ewentualnie np. bilet na prom ze Szwecji do Polski).

Norweska policja informuje, że najlepiej jest, gdy podróżujący mają ze sobą paszport.

Do Szwecji możemy wjechać bez utrudnień i bez kwarantanny dla obywateli Unii Europejskiej i EOG (w tym Polaków). Polacy, którzy chcą wjechać na terytorium Norwegii muszą odpowiednio udokumentować prawo pobytu na terenie kraju, np. poprzez okazanie potwierdzenia zatrudnienia.

Czy w Norwegii obowiązuje kwarantanna? Wszyscy przybywający do Norwegii są informowani o konieczności odbycia obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny domowej.

Nie znam języka norweskiego. Gdzie mogę przeczytać coś o izolacji domowej w Norwegii? Norweski Instytut Zdrowia Publicznego przygotował dokument w języku polskim

Czy mogę uniknąć kwarantanny w Norwegii? Według informacji Ambasady RP w Oslo, z obowiązku odbycia kwarantanny zwolnieni są kierowcy samochodów ciężarowych świadczący usługi transportu i przewozu towarów oraz produktów, o ile nie wykazują objawów chorobowych.

Czy w Norwegii wstrzymany został ruch lotniczy? W Norwegii utrzymany jest krajowy ruch lotniczy, jak i transport drogowy, w szczególności towarowy. Szczegółowe informacje dotyczące lotów znaleźć można na stronie internetowej Avinor

Jestem w Norwegii. Czy obowiązują tutaj podobne obostrzenia do tych, które spotkały mnie w Polsce? Dyrekcja ds. zdrowia informuje o konieczności zachowania 2 metrów dystansu społecznego. Odwołane zostały również wydarzenia. Zakaz organizacji imprez został przedłużony do 15 czerwca. Możemy spotykać się w grupie maksymalnie 5 osób. Norweski rząd nie wprowadził godzin dla seniorów oraz obowiązku noszenia maseczek.

Na co muszę uważać, będąc w Norwegii? Policja norweska zleciła dodatkowe czynności kontrolne na granicy szwedzko-norweskiej, szczególnie na przejściu Svinesund. Ma to ograniczyć wyjazdy na zakupy do Szwecji.



Wiele północnych gmin w Norwegii wprowadziło dodatkowe obostrzenia. Dotyczą one m.in. odbycia dodatkowej kwarantanny na ich terenie, jeśli przyjeżdżamy do nich z regionów południowych, np. z okolicy Oslo.

Norweskie władze proszą Polaków o obserwowanie strony internetowej Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego . Z kolei polskie MSZ uruchomiło infolinię dot. możliwości przekraczania granic. Wszystkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 22 523 8880.