Kwarantanna domowa: jak przebiega. Kto musi zostać w domu?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy, kto po 27 lutego podróżował poza kraje nordyckie, po powrocie do Norwegii musi poddać się 14-dniowej kwarantannie w domu, niezależnie, czy ma objawy koronawirusa, czy nie. Od jutra dotyczy to także osób, które do Norwegii wróciły ze Szwecji i Finlandii.

Podczas kwarantanny: - należy pozostawać w domu/mieszkaniu, nie wolno chodzić do szkoły/pracy, - nie powinno się wychodzić do sklepu, - należy unikać jakichkolwiek podróży i korzystania z transportu publicznego i taksówek, - należy unikać miejsc, w których nie jest możliwe zachowanie dystansu od innych osób.~FHI

FHI zaleca, by pranie (ubrania, pościel, tkaniny) umieszczać bezpośrednio w pralce i w miarę możliwości prać w temperaturze 60 stopni. Zaleca się częste czyszczenie powierzchni, takich jak zlew łazienkowy, toaleta, klamki, blaty kuchenne. Można do tego stosować zwykłe środki czyszczące.

Helsedirektoratet podaje, że kierowcy i personel transportu towarów czy pasażerów są zwolnieni z tej decyzji. Dotyczy to również personelu potrzebnego do wykonania usług transportowych. Zarządzający przedsiębiorstwem mają prawo do wyjątków dla własnego kluczowego personelu, gdy jest to absolutnie niezbędne do utrzymania prawidłowego funkcjonowania firmy lub utrzymania kluczowych funkcji społecznych. Należy wówczas, w miarę możliwości, unikać kontaktu z innymi ludźmi.



Wszystkie przypadki związane z powyższymi kwestiami należy indywidualnie konsultować z pracodawcą / służbami.