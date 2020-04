Rząd łagodzi restrykcje w Polsce: kiedy nastąpi otwarcie hoteli i restauracji?

Znoszenie ograniczeń związanych z COVID-19 podzielono w Polsce na cztery etapy. Pierwszy z nich związany jest z rekreacyjnym przemieszczaniem oraz liberalizacją ograniczeń w sklepach oraz kościołach. – Od 20 kwietnia przystępujemy do nowego etapu, stopniowego zdejmowania pewnych obostrzeń. W ramach tego zestawu powrotu do nowej normalności, czy do nowej rzeczywistości gospodarczej, mamy przede wszystkim kilka nowych komunikatów. Po pierwsze otwarcie lasów i parków. Przy czym nie traktujmy tego jako zaproszenia do niekontrolowanej rekreacji, do bardzo szerokich wyjść; to ma być zwiększony komfort zdrowia psychicznego dla ludzi i tak do tego podchodzimy – stwierdził na konferencji prasowej Mateusz Morawiecki.