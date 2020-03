Tysiące koron grzywny i kara więzienia. To grozi za złamanie zasad kwarantanny

Coraz bardziej restrykcyjne zasady

Do tej pory 14-dniowa kwarantanna obowiązywała wszystkich, którzy po 27 lutego podróżowali poza kraje nordyckie – od wtorku 17 marca takie same zasady obowiązują też jednak podróżnych wracających z terytorium Szwecji i Finlandii. Oprócz tego izolacji powinny poddać się wszystkie osoby, które są zarażone, podejrzewają u siebie taką możliwość lub miały bliski kontakt z osobami, u których stwierdzono obecność koronawirusa COVID-19. Dodatkowo wprowadzono także zakazu wyjazdu na domek (nor. hytte) poza granice gminy zamieszkania, aby uniknąć nadmiernych podróży Norwegów pod kraju.



Minister sprawiedliwości Monica Mæland podkreśla, jak ważne jest przestrzeganie ograniczeń nakładanych przez władze dla opanowania sytuacji epidemiologicznej oraz ostrzega, że łamanie zasad będzie skutkować poważnymi konsekwencjami.



– Jeśli tego nie zrobisz, policja będzie miała od dzisiaj władzę, aby egzekwować postanowienia kwarantanny, a za ich złamanie będzie można zostać ukaranym grzywną lub karą więzienia. Złamanie zapisów ustawy o chorobach zakaźnych (smittevernloven) jest niebezpieczne i dlatego jest to priorytetowe zadanie policji – powiedziała Mæland podczas konferencji prasowej w niedzielę 15 marca.