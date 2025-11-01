Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Aktualności

To jedno z symbolicznych zwierząt Norwegii. Teraz grozi mu wyginięcie

Redakcja

01 listopada 2025 11:12

Kopiuj link
To jedno z symbolicznych zwierząt Norwegii. Teraz grozi mu wyginięcie

Hardangervidda to tylko jeden z obszarów występowania reniferów w Norwegii. Fot. Kordyf z Niemiec, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Na Hardangervidda populacja dzikiego renifera gwałtownie spada. Gatunek został wpisany na czerwoną listę jako zagrożony wyginięciem. Naukowcy alarmują, że mimo podejmowanych działań sytuacja staje się krytyczna. W ostatnich latach zwierzęta widywane są coraz rzadziej.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Permittering w Norwegii

Wyjazd z Polski do Norwegii. 07.11.2025 . Z Norwegii do Polski 09.11.2025

Odpowiednik FAGBREV w języku polskim! - Rozwijaj swoją karierę w Norwegii z D&A Spesialistene AS

Ogłoszenia MojaNorwegia

Norweski Związek Turystyczny (DNT) ogłosił zamknięcie pięciu schronisk oraz kilku odcinków szlaków turystycznych na Hardangervidda. Dodatkowo ograniczono godziny otwarcia niektórych obiektów i zmieniono przebieg części tras. Celem jest ochrona populacji renifera przed dalszym zakłócaniem jego środowiska. Działania te mają złagodzić skutki intensywnej działalności człowieka w regionie.
Norwegia chce zadbać o dzikie renifery. W kraju żyje 90 procent europejskiej populacji zwierzęcia

Naukowcy: konieczne działania na trzech poziomach

Marianne Singsaas z Telemarksforsking ocenia, że decyzje DNT to krok w dobrą stronę, ale niewystarczający. Badaczka wskazuje, że głównymi przyczynami spadku populacji są budowa dróg, linii kolejowych, elektrowni wodnych oraz rozrastająca się zabudowa turystyczna. Jej zdaniem potrzebne są działania na trzech poziomach: ograniczenie dużych inwestycji infrastrukturalnych, zahamowanie rozwoju zabudowy oraz korekta sieci szlaków i lokalizacji schronisk.
Na zdjęciu: renifer wypasający się na terenie Honningsvåg (Finnmark).

Na zdjęciu: renifer wypasający się na terenie Honningsvåg (Finnmark).Fot. Diego Delso, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Mieszkańcy też są zaniepokojeni

Jak relacjonuje na łamach NRK jeden z mieszkańców, niegdyś obserwował stada liczące nawet 300–400 osobników. Dziś jednak spotkanie choćby jednego renifera staje się rzadkością.

Obecna sytuacja jest efektem wieloletniego zaniedbania. Okoliczni mieszkańcy podkreślają, że dawniej zwierzęta regularnie przemieszczały się przez pobliskie jeziora i doliny, lecz teraz ich ślady znikają.
Niesforne renifery w Norwegii

Renifer jako symbol górskiego ekosystemu

Zdaniem Singsaas utrata populacji renifera oznaczałaby coś więcej niż zanik jednego gatunku. Renifer jest gatunkiem parasolowym, a jego przetrwanie warunkuje równowagę całego górskiego ekosystemu.

Z jego obecnością związane są także tradycje i wiedza lokalnych społeczności. Naukowcy podkreślają, że zachowanie siedlisk renifera to nie tylko kwestia ochrony przyrody, lecz również dziedzictwa kulturowego Norwegii.
0
0
0
0
0

Moja Norwegia poleca

Pedzik transport Troll Rental Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND FAGBREV w języku polskim! - Rozwijaj swoją karierę w Norwegii z D&A Spesialistene AS
Nordland (Norwegia), Narvik
Cieśla konstrukcyjny / Stolarz – Narvik
Przejdź do ogłoszenia
Cieśla konstrukcyjny / Stolarz – Narvik ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych Szkolenia Online 96015 Masaż Stillas utleie As
Viken, Drammen
Praca dla pracowników budowlanych
Przejdź do ogłoszenia
Praca dla pracowników budowlanych
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Polski Psychotraumatolog w Oslo
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.