To jedno z symbolicznych zwierząt Norwegii. Teraz grozi mu wyginięcie
01 listopada 2025 11:12
Hardangervidda to tylko jeden z obszarów występowania reniferów w Norwegii. Fot. Kordyf z Niemiec, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Naukowcy: konieczne działania na trzech poziomach
Na zdjęciu: renifer wypasający się na terenie Honningsvåg (Finnmark).Fot. Diego Delso, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Mieszkańcy też są zaniepokojeni
Obecna sytuacja jest efektem wieloletniego zaniedbania. Okoliczni mieszkańcy podkreślają, że dawniej zwierzęta regularnie przemieszczały się przez pobliskie jeziora i doliny, lecz teraz ich ślady znikają.
Renifer jako symbol górskiego ekosystemu
Z jego obecnością związane są także tradycje i wiedza lokalnych społeczności. Naukowcy podkreślają, że zachowanie siedlisk renifera to nie tylko kwestia ochrony przyrody, lecz również dziedzictwa kulturowego Norwegii.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz