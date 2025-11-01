To jedno z symbolicznych zwierząt Norwegii. Teraz grozi mu wyginięcie

Hardangervidda to tylko jeden z obszarów występowania reniferów w Norwegii. Fot. Kordyf z Niemiec, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Na Hardangervidda populacja dzikiego renifera gwałtownie spada. Gatunek został wpisany na czerwoną listę jako zagrożony wyginięciem. Naukowcy alarmują, że mimo podejmowanych działań sytuacja staje się krytyczna. W ostatnich latach zwierzęta widywane są coraz rzadziej.

Norweski Związek Turystyczny (DNT) ogłosił zamknięcie pięciu schronisk oraz kilku odcinków szlaków turystycznych na Hardangervidda. Dodatkowo ograniczono godziny otwarcia niektórych obiektów i zmieniono przebieg części tras. Celem jest ochrona populacji renifera przed dalszym zakłócaniem jego środowiska. Działania te mają złagodzić skutki intensywnej działalności człowieka w regionie.

Naukowcy: konieczne działania na trzech poziomach Marianne Singsaas z Telemarksforsking ocenia, że decyzje DNT to krok w dobrą stronę, ale niewystarczający. Badaczka wskazuje, że głównymi przyczynami spadku populacji są budowa dróg, linii kolejowych, elektrowni wodnych oraz rozrastająca się zabudowa turystyczna. Jej zdaniem potrzebne są działania na trzech poziomach: ograniczenie dużych inwestycji infrastrukturalnych, zahamowanie rozwoju zabudowy oraz korekta sieci szlaków i lokalizacji schronisk.

Na zdjęciu: renifer wypasający się na terenie Honningsvåg (Finnmark).Fot. Diego Delso, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Mieszkańcy też są zaniepokojeni Jak relacjonuje na łamach NRK jeden z mieszkańców, niegdyś obserwował stada liczące nawet 300–400 osobników. Dziś jednak spotkanie choćby jednego renifera staje się rzadkością.



Obecna sytuacja jest efektem wieloletniego zaniedbania. Okoliczni mieszkańcy podkreślają, że dawniej zwierzęta regularnie przemieszczały się przez pobliskie jeziora i doliny, lecz teraz ich ślady znikają.

Renifer jako symbol górskiego ekosystemu Zdaniem Singsaas utrata populacji renifera oznaczałaby coś więcej niż zanik jednego gatunku. Renifer jest gatunkiem parasolowym, a jego przetrwanie warunkuje równowagę całego górskiego ekosystemu.



Z jego obecnością związane są także tradycje i wiedza lokalnych społeczności. Naukowcy podkreślają, że zachowanie siedlisk renifera to nie tylko kwestia ochrony przyrody, lecz również dziedzictwa kulturowego Norwegii.