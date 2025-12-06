Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

Kalendarz 2026

Mikołajkowy rabat 6% z kodem: MIKOŁAJKI

 Kup teraz Autopromocja
Sprawdź

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Aktualności

Do Norwegii przyjeżdża mniej rodzin imigrantów. Polacy tradycyjnie w czołówce

Redakcja

06 grudnia 2025 11:59

Kopiuj link
Do Norwegii przyjeżdża mniej rodzin imigrantów. Polacy tradycyjnie w czołówce

Rodzinna migracja w dużej mierze zależy od fali napływu uchodźców. Fot. Pixabay

Norweskie dane statystyczne pokazują, że na każdą setkę uchodźców, którzy przybyli do kraju w latach 1990–2020, przypada średnio 43 członków rodzin. Ostatnie lata przyniosły też wyraźny spadek liczby osób przyjeżdżających do Norwegii w ramach łączenia rodzin. Jednocześnie wciąż rośnie liczba rodzinnych przyjazdów do nieletnich uchodźców.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Multi VVS&Varmepumper AS - Usługi hydrauliczne oraz montaż pomp ciepła

Laskowski Creative | Strony Internetowe | Marketing online | Projekty graficzne | Wsparcie IT

Permittering w Norwegii

Ogłoszenia MojaNorwegia

W 2024 roku do Norwegii przyjechało 11 638 osób w ramach łączenia rodzin. To o ponad 3 tys. mniej niż rok wcześniej. Statystycy podkreślają jednak, że rzeczywista liczba może być nieco wyższa, bo dla 7 proc. imigrantów nie odnotowano podstawy pobytu.

Przy założeniach z lat 2017–2019 daje to szacunkowo około 12 400 rodzinnych migracji. To wyraźny spadek względem prognozowanych 18 900 w 2022 roku i 15 200 w 2023 roku.
Mieszkanie w Norwegii łatwiejsze niż dotąd. Zmiana ułatwi życie tysięcy mieszkańców

Najwięcej rodzinnych migrantów z Syrii i Polski

Największą grupę rodzinnych migrantów w 2024 roku stanowili Syryjczycy, których zarejestrowano 860. Na kolejnych miejscach znaleźli się Polacy i obywatele Indii, obie grupy odnotowały po ponad 700 przyjazdów.

W przypadku Polaków duży odsetek osób miał nieznany powód migracji, co może zmieniać ocenę ich udziału w statystykach. Wśród migrantów spoza UE najwięcej rodzinnych przyjazdów dotyczyło obywateli Syrii, Indii, Pakistanu, Filipin i Afganistanu. Dane wskazują też na bardzo ograniczoną liczbę przyjazdów rodzinnych do Ukraińców, głównie z powodu statusu tymczasowej ochrony zbiorowej.
Liczba imigracji rodzinnych w latach 2022-2024, dziesięć największych grup według obywatelstwa.

Liczba imigracji rodzinnych w latach 2022-2024, dziesięć największych grup według obywatelstwa.Il. Norweski Urząd Statystyczny

Różnice między grupami narodowościowymi

Analiza długofalowa obejmująca lata 1990–2024 pokazuje, że spośród 276 314 uchodźców tylko nieco ponad jedna dziesiąta otrzymała zgodę na sprowadzenie bliskich. Łącznie przyjechało 77 765 członków rodzin, co daje relację 0,28 na osobę.

Bardziej szczegółowe obliczenia dla grupy uchodźców z lat 1990–2020 podnoszą wskaźnik do 0,43, gdy uwzględnione zostaną także kolejne „łańcuchowe" etapy migracji. Najwięcej rodzinnych migracji przypada na uchodźców z Somalii, Iraku i osoby bez obywatelstwa. Najmniej – na Bośniaków, Kosowarów i Rosjan.
Nowy dokument dla cudzoziemców w Norwegii. Ma ułatwić życie nad fiordami

Więcej przyjazdów rodzinnych do nieletnich uchodźców

Wyraźne różnice widać również pod względem wieku i płci uchodźców. Zdecydowana większość przyjazdów rodzinnych dotyczy dorosłych mężczyzn, którzy często przybywali jako pierwsi, a rodzina dołączała w kolejnych latach. Odmiennie wygląda sytuacja osób, które przyjechały jako nieletni bez opieki – na każdego z nich przypadło 0,52 rodzinnych migrantów, licząc trzy poziomy łączenia rodzin.

Wzrost dotyczy przede wszystkim Syryjczyków, którzy mają prawo do łączenia się z rodziną, czego w mniejszym stopniu doświadczają np. Afgańczycy. Dane pokazują też, że gromadzenie się rodzin w tych grupach przebiega dynamicznie, a gromadzenie bliskich zwykle zaczyna się szybko po uzyskaniu ochrony.
Najświeższe statystyki potwierdzają, że proces rodzinnej migracji pozostaje ściśle związany z zasadami ochrony, strukturą napływu i specyfiką poszczególnych grup uchodźców. Rosnące znaczenie mają również zmiany w składzie narodowościowym osób przybywających do Norwegii oraz regulacje wpływające na tempo i skalę łączenia rodzin. W najbliższych latach to właśnie te czynniki mogą decydować o dalszych trendach i kierunkach rodzinnych migracji.
0
0
0
0
0
Zasiłek rodzinny w Norwegii?
MultiNOR załatwi wszystko - od wniosku po wypłatę
reklama

Moja Norwegia poleca

Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Troll Rental 2 ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND
Viken, Lommedalen
POSZUKUJEMY PRACOWNIKA OGÓLNOBUDOWLANEGO
Przejdź do ogłoszenia
POSZUKUJEMY PRACOWNIKA OGÓLNOBUDOWLANEGO Masaż
Oslo, okręg miasta, Oslo
ZATRUDNIE PRACOWNIKOW BUDWOLANYCH OD ZARAZ
Przejdź do ogłoszenia
ZATRUDNIE PRACOWNIKOW BUDWOLANYCH OD ZARAZ Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych
Oslo, okręg miasta
PRACA LEGALNA BEZ JĘZYKA - SPRZĄTANIE
Przejdź do ogłoszenia
PRACA LEGALNA BEZ JĘZYKA - SPRZĄTANIE Szkolenia Online 96015 Stillas utleie As Pedzik transport Polski Psychotraumatolog w Oslo
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.