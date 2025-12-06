Do Norwegii przyjeżdża mniej rodzin imigrantów. Polacy tradycyjnie w czołówce
06 grudnia 2025 11:59
Rodzinna migracja w dużej mierze zależy od fali napływu uchodźców. Fot. Pixabay
Przy założeniach z lat 2017–2019 daje to szacunkowo około 12 400 rodzinnych migracji. To wyraźny spadek względem prognozowanych 18 900 w 2022 roku i 15 200 w 2023 roku.
Najwięcej rodzinnych migrantów z Syrii i Polski
W przypadku Polaków duży odsetek osób miał nieznany powód migracji, co może zmieniać ocenę ich udziału w statystykach. Wśród migrantów spoza UE najwięcej rodzinnych przyjazdów dotyczyło obywateli Syrii, Indii, Pakistanu, Filipin i Afganistanu. Dane wskazują też na bardzo ograniczoną liczbę przyjazdów rodzinnych do Ukraińców, głównie z powodu statusu tymczasowej ochrony zbiorowej.
Liczba imigracji rodzinnych w latach 2022-2024, dziesięć największych grup według obywatelstwa.Il. Norweski Urząd Statystyczny
Różnice między grupami narodowościowymi
Bardziej szczegółowe obliczenia dla grupy uchodźców z lat 1990–2020 podnoszą wskaźnik do 0,43, gdy uwzględnione zostaną także kolejne „łańcuchowe" etapy migracji. Najwięcej rodzinnych migracji przypada na uchodźców z Somalii, Iraku i osoby bez obywatelstwa. Najmniej – na Bośniaków, Kosowarów i Rosjan.
Więcej przyjazdów rodzinnych do nieletnich uchodźców
Wzrost dotyczy przede wszystkim Syryjczyków, którzy mają prawo do łączenia się z rodziną, czego w mniejszym stopniu doświadczają np. Afgańczycy. Dane pokazują też, że gromadzenie się rodzin w tych grupach przebiega dynamicznie, a gromadzenie bliskich zwykle zaczyna się szybko po uzyskaniu ochrony.
