kr

Kredyt gotówkowy w Norwegii

Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

Sprawdź

Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Aktualności
|
Redakcja
|

08 maja 2026 13:23

Co dalej z prądem w Norwegii? Storting przyspiesza procedowanie przepisów

Norweski Storting przyspiesza działania dotyczące sieci energetycznej. Parlament wymusza nowe rozwiązania po tym, jak Statnett (operator sieci przesyłowej) wstrzymał rezerwacje mocy dla dużego przemysłu na północy kraju. Politycy chcą szybszej rozbudowy infrastruktury i lepszego wykorzystania istniejących połączeń energetycznych.
Komentarze (2)
Kopiuj link
Co dalej z prądem w Norwegii? Storting przyspiesza procedowanie przepisów
Statnett to krajowy operator sieci elektroenergetycznej w Norwegii. Fot. materiały prasowe Statnett
Podsumowanie artykułu
Odsłuchaj artykuł 0:00
0:00
0:00
Norweska sieć przesyłowa jest przeciążona w wielu regionach kraju. Firmy i instytucje otrzymują odmowy dostępu do energii z powodu braku wolnych mocy. Problem objął także bazę okrętów podwodnych w Ramsund na północy Norwegii. Teraz większość w komisji energetycznej Stortingu poparła pakiet nowych działań dotyczących sieci przesyłowej. Głosowanie zaplanowano na 19 maja.
Przeczytaj również Norwegia nie zwalnia tempa. Dziesiątki nowych złóż dla gigantów naftowych

Parlament chce szybszej rozbudowy sieci

Przedstawiciel Partii Konserwatywnej Aleksander Stokkebø skrytykował na łamach Nettavisen rząd za brak skuteczności w polityce energetycznej. Według niego obecna sytuacja blokuje rozwój przemysłu i nowych inwestycji. Statnett niedawno zamknął możliwość nowych rezerwacji mocy na północ od Svartisen w Nordland. Wcześniej alarm dotyczący przeciążonej sieci opublikował także urząd kontroli państwowej Riksrevisjonen. Problem obejmuje coraz większą część Norwegii.

Za nowymi rozwiązaniami opowiedziały się Partia Postępu, Partia Konserwatywna, Socjalistyczna Partia Lewicy, Partia Zielonych oraz Partia Liberalna. Politycy chcą przyspieszyć rozbudowę infrastruktury energetycznej. Jednym z głównych elementów ma być ograniczenie opóźnień administracyjnych. Storting oczekuje zmian w działaniach regionalnych przedstawicieli administracji państwowej, których sprzeciwy często spowalniają inwestycje. Według zwolenników reform państwo powinno jednocześnie chronić środowisko, wspierać przemysł i tworzenie miejsc pracy.

Przedstawiciel Partii Postępu Kristoffer Sivertsen ostrzegł, że Norwegia stoi przed "energetyczną bombą", która najpierw uderzyła w północ kraju. Jego zdaniem brak dostępu do energii utrudnia rozwój przemysłu oraz politykę zwiększania liczby mieszkańców w północnej Norwegii. Polityk powiązał problem również z kwestią bezpieczeństwa narodowego. Ocenił obecną sytuację jako "skandal w polityce energetycznej". Dodał, że podobne problemy mogą wkrótce pojawić się także w innych częściach kraju.
Polityka energetyczna od lat dzieli norweskie partie.

Polityka energetyczna od lat dzieli norweskie partie.Fot. Pixabay

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Wyjazd z Polski do Norwegii. 15.05.2026 . 17.05.2026 z Norwegii do Polski

POLSKI POŚREDNIK NIERUCHOMOŚCI - EIENDOMSMEGLER

Transport samochodow, laweta, holowanie Asker Drammen Sandvika Oslo

Ogłoszenia MojaNorwegia

Większe wykorzystanie istniejącej infrastruktury w Norwegii

Nowe propozycje zakładają większe wykorzystanie istniejącej sieci przesyłowej, nazywanej przez polityków "energetycznymi autostradami". Parlament chce, by rząd przeanalizował możliwość pracy systemu przy mniejszych marginesach bezpieczeństwa. Obecnie sieć musi być przygotowana na dużą awarię bez przerw w dostawach energii. W efekcie część przepustowości pozostaje niewykorzystana. Partia Konserwatywna uważa, że Statnett działa zbyt ostrożnie.

Według Stokkebø nowoczesne technologie mogą zwiększyć dostępne moce przesyłowe. Chodzi między innymi o sensory i sztuczną inteligencję monitorującą sieć w czasie rzeczywistym. Parlament chce także przyspieszyć digitalizację infrastruktury energetycznej. Kolejnym rozwiązaniem ma być tzw. "tilknytning på vilkår". Firmy mogłyby otrzymać dostęp do energii pod warunkiem zgody na czasowe odłączenie od sieci w sytuacjach kryzysowych.

Przeciwko części propozycji wystąpiła Partia Czerwonych. Sofie Marhaug skrytykowała między innymi pomysł płatnych rezerwacji mocy oraz ponownie sprzeciwiła się podłączeniu instalacji LNG na Melkøya do sieci energetycznej. Jej zdaniem nowe zasady mogą faworyzować centra danych. Według polityk to właśnie one najłatwiej zaakceptują ryzyko czasowych wyłączeń, wykorzystując agregaty prądotwórcze. Czerwoni uważają również, że takie rozwiązania budzą wątpliwości z perspektywy klimatycznej.
Reklama
Przeczytaj również Diesel tanieje o kilka NOK. Rząd twierdzi, że sprowadzi to na Norwegię problemy
Zwolennicy zmian odpowiadają jednak, że nowe rozwiązania mogą ograniczyć presję na opłaty sieciowe dla odbiorców. Mają także umożliwić podłączenie większej liczby inwestycji jeszcze przed zakończeniem rozbudowy infrastruktury. Parlament chce przyspieszyć wdrażanie nowych zasad dla dużych odbiorców energii czekających na dostęp do sieci. W tle trwa spór o to, jak pogodzić bezpieczeństwo dostaw energii z rosnącym zapotrzebowaniem przemysłu i nowych inwestycji technologicznych.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Co znaczy „brak mocy” w sieci?
Czy prąd będzie tańszy dla mnie?
Co to jest „tilknytning på vilkår”?
Czy to grozi częstszymi awariami?
O co chodzi z centrami danych i Melkøya?
Jak oceniasz ten artykuł?
0
1
0
1
0

To może Cię zainteresować

Poradniki
Biznes i gospodarka

Rewolucja w opłatach za prąd w Norwegii. Rząd wprowadza szereg zmian
Poradniki
Polityka

Nadchodzi podwyżka cen prądu w Norwegii? Wszystko wyjaśni się 5 grudnia
Poradniki
Biznes i gospodarka

Awantura wokół norweskiego budżetu. Rząd złamał podatkową obietnicę?
Poradniki
Biznes i gospodarka

Rekordowe ceny prądu w Norwegii: 3,80 NOK za kWh w kwietniu
Poradniki
Biznes i gospodarka

Prąd w Norwegii na nowo? Chcą utworzyć nowy okręg energetyczny
Poradniki
Polityka

Wielki upadek norweskiego rządu? Ten scenariusz jest możliwy jeszcze dzisiaj
Poradniki
Polityka

Zła energia w Norwegii, czyli dlaczego rozpadła się koalicja rządząca
Poradniki
Biznes i gospodarka

Spadek cen prądu w Norwegii. To najniższe kwoty od lat
Poradniki
Biznes i gospodarka

Rewolucja na rynku prądu w Norwegii. Ponad 700 tys. klientów ruszyło po nową taryfę
Poradniki
Biznes i gospodarka

Elektryfikacja „największego truciciela” Norwegii może się udać. Kontrowersyjny projekt na Melkøya w rękach parlamentarzystów
Reklama
Komentarze (2)
Dodaj komentarz
Eldur
3 dni temu
Najbogatszy kraj świata, zaopatrujący w energie Europe nie potrafi zadbać o swoich mieszkańców. Zyski z ropy i gazu pakuje w akcje i obligacje zamiast budować bezpieczeństwo swojego kraju. Sami Norwegowie mówią, ze coś można zrobić źle, dobrze, albo po Norwesku.
0
Odpowiedz
DLAP
3 dni temu
Nowe centrum danych oparte na sztucznej inteligencji w stanie Utah będzie wytwarzać i zużywać ponad dwukrotnie więcej energii niż cały stan — zatwierdzono projekt kampusu centrum danych o mocy 9 gigawatów. Z tego widać, że energii zawsze będzie mało!
0
Odpowiedz
Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.  W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia plików cookies

Zgoda
Szczegóły
Strona korzysta z plików cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie w celu optymalizacji działania strony, analizowania ruchu oraz dostosowywania treści i reklam do Twoich preferencji. Zgodnie z wymogami Google, korzystamy z trybu zgody, który pozwala kontrolować, jakie dane są gromadzone i przetwarzane. Możesz wyrazić zgodę na wszystkie kategorie plików cookie lub zarządzać swoimi preferencjami. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Niezbędne

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Są one ustawiane w odpowiedzi na działania użytkownika, takie jak ustawienia prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.

Analityczne

Pliki cookie analityczne pozwalają nam mierzyć ruch na stronie i analizować, jak użytkownicy z niej korzystają. Dzięki temu możemy poprawiać funkcjonowanie strony oraz dostosowywać jej treści do potrzeb użytkowników. Korzystamy z Google Analytics w trybie Consent Mode, który działa zgodnie z Twoimi preferencjami. Jeżeli nie wyrazisz zgody, Google Analytics ograniczy gromadzenie i przetwarzanie danych.

Marketingowe

Pliki cookie marketingowe są wykorzystywane do personalizacji reklam, które widzisz zarówno na naszej stronie, jak i na stronach partnerów zewnętrznych. Dzięki nim reklamy są bardziej trafne i odpowiadają Twoim zainteresowaniom. Google Ads działa zgodnie z trybem zgody, który dopasowuje poziom personalizacji reklam do Twoich ustawień. Możesz zdecydować, czy chcesz, aby Twoje dane były wykorzystywane do wyświetlania spersonalizowanych reklam.

Odrzuć wszystkie
Zarządzaj preferencjami
Potwierdź
Akceptuj wszystkie