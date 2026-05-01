Diesel tanieje o kilka NOK. Rząd twierdzi, że sprowadzi to na Norwegię problemy

Norwegia wprowadza obniżki podatków paliwowych od 1 maja. Minister finansów Jens Stoltenberg ostrzega przed możliwym naruszeniem zasad EOG i ryzykiem nielegalnej pomocy publicznej.
Istnieje możliwość wszczęcia postępowania przez ESA, czyli organ nadzorujący przestrzeganie zasad EOG, w związku z podejrzeniem nielegalnej pomocy publicznej.
Decyzja zapadła mimo wcześniejszych wątpliwości i sporów politycznych. Parlament nie wstrzymał wprowadzenia obniżek i rząd przyjął przepisy wykonawcze. Nowe stawki będą obowiązywać czasowo.
Po zapowiedziach możliwej niezgodności z EOG pojawiła się inicjatywa Partii Konserwatywnej, która zaproponowała odłożenie wejścia w życie obniżek. Następnie Partia Pracy przedstawiła kontrpropozycję. Żaden z wniosków nie został jednak złożony w parlamencie. W efekcie decyzja o obniżkach została utrzymana.

Redukcje od 1 maja stanowią około połowy wszystkich zmian przyjętych przed Wielkanocą. Podatek od oleju napędowego spada o 1,33 NOK na litr. Łączny spadek ceny przy dystrybutorze wynosi 4,26 NOK na litr. Niższe stawki obejmują m.in. rybołówstwo, żeglugę i sektor budowlany. Zmiany obowiązują do 1 września.

Jens Stoltenberg zapowiedział przedstawienie zaktualizowanej wersji budżetu państwa, która ma uwzględniać dalsze decyzje dotyczące polityki fiskalnej i wydatków publicznych.

Szczegóły stawek. Rząd o ryzyku prawnym

Dla rybołówstwa w pobliżu wybrzeża stawka CO2 spada z 4,42 NOK do 0 NOK za litr. Dla oleju napędowego z 4,42 NOK do 3,09 NOK. W przypadku paliwa dla budownictwa z 4,42 NOK do 1,92 NOK. W żegludze krajowej stawki spadają odpowiednio do 0,90 NOK i 3,17 NOK. Od 1 września mają wrócić do wcześniejszych poziomów.

Stoltenberg wskazuje na brak zgody organów EOG na wprowadzenie ulg. Podkreśla ryzyko postępowania przed ESA i sądami. Nie chce jednak oceniać, czy firmy będą musiały zwracać uzyskane korzyści. Zwraca uwagę na nierówne traktowanie sektorów i paliw. Według niego przepisy EOG jasno regulują takie przypadki.
Rząd zapowiada przedstawienie zaktualizowanego budżetu państwa. W jego ramach ma zostać oceniona całość polityki fiskalnej, a kwestia obniżek podatków paliwowych ma pojawić się w procesie. Dalsze decyzje mogą zależeć od reakcji instytucji EOG.
Obserwator
9 godzin temu
Świniom jak odsuniesz koryto, to kwiczą.
Rafik71
10 godzin temu
W Szwecji jakos nie maja problemu zeby obnizyc ceny paliw ?.......
Ambasador
9 godzin temu
Rządowi nie na rękę kiedy ludzie płacą mniej . Tu by się przydała rewolucja francuska
Ryszard z Drammen
8 godzin temu
Na szczęście notowany jest coraz mniejszy procent udziału samochodów osobowych i ciężarówek spalinowych. Sam mam i polecam każdemu. Osobiście nie trawię dźwięku diesla. Na weekendy posiadam pojazd spalinowy, ale benzynowy z pięknym brzmieniem.
Ryszard z Drammen
8 godzin temu
Na co dzień oczywiście elektryki. Pozdrawiam.
Piotr
11 godzin temu
Niedobre to być dla Norwegia . Elektryczne ma być a nie na diesla .
