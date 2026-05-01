01 maja 2026 09:26
Diesel tanieje o kilka NOK. Rząd twierdzi, że sprowadzi to na Norwegię problemy
Spadek cen diesla w Norwegii. Obniżki na stacjach paliw
Redukcje od 1 maja stanowią około połowy wszystkich zmian przyjętych przed Wielkanocą. Podatek od oleju napędowego spada o 1,33 NOK na litr. Łączny spadek ceny przy dystrybutorze wynosi 4,26 NOK na litr. Niższe stawki obejmują m.in. rybołówstwo, żeglugę i sektor budowlany. Zmiany obowiązują do 1 września.
Jens Stoltenberg zapowiedział przedstawienie zaktualizowanej wersji budżetu państwa, która ma uwzględniać dalsze decyzje dotyczące polityki fiskalnej i wydatków publicznych.Fot. flickr.com/ NATO/ https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
Szczegóły stawek. Rząd o ryzyku prawnym
Stoltenberg wskazuje na brak zgody organów EOG na wprowadzenie ulg. Podkreśla ryzyko postępowania przed ESA i sądami. Nie chce jednak oceniać, czy firmy będą musiały zwracać uzyskane korzyści. Zwraca uwagę na nierówne traktowanie sektorów i paliw. Według niego przepisy EOG jasno regulują takie przypadki.