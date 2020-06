Zostać w domu, w hytcie lub… popłynąć do Danii: Norwegowie wydadzą na wakacje najmniej od 8 lat

Koronawirus pokrzyżował szyki mieszkańcom kraju fiordów do tego stopnia, że obecnie zaledwie 7 proc. respondentów deklaruje spędzenie urlopu za granicą. Pół roku temu zdecydowanych było na to sześć na dziesięć zapytanych osób. W obecnej sytuacji 47 proc. ankietowanych stwierdziło, że prawdopodobnie będzie odpoczywać we własnej hytcie, natomiast 41 proc. zostanie w domu.

Chociaż m.in. z powodu zawieszonych lotów i restrykcji związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się wirusa za granicą mieszkańcy Norwegii zostają na lato w kraju, wcale nie oznacza to złotego sezonu dla norweskiej turystyki, obawiają się autorzy badań Virke. Zgodnie z ankietą bowiem Norwegowie nie tylko ograniczą wojaże, ale i budżet poświęcony na wakacje. Wyniki badania wskazują, że w tym roku mieszkańcy kraju fiordów wydadzą na urlop średnio 27 tys. koron, licząc na gospodarstwo domowe, a to o 16 tys. koron mniej, niż planowali przeznaczyć na wakacyjny odpoczynek jeszcze w grudniu.

Mimo że również skandynawskie linie lotnicze powoli „wskrzeszają” połączenia międzynarodowe, Dania to na razie jedyne zagraniczne miejsce, jakie mieszkańcy kraju fiordów mogą wybrać jako alternatywę dla spędzenia lata w domu. Chociaż trwają negocjacje między Norwegią a pozostałymi państwami nordyckimi, wciąż nie można się między nimi swobodnie przemieszczać. Kontrole na granicach i zalecenie, by nie podróżować obowiązuje do 20 sierpnia. Rząd nie wyklucza jednak, że być może zaistnieje potrzeba przedłużenia restrykcji nawet do 31 października.