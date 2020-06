Sezon na łososia inny niż wszystkie: zabraknie zagranicznych wędkarzy

Według danych organizacji Norske Lakseelever, na które powołuje się NRK, trzymiesięczny sezon łososiowy przynosi cyklicznie zyski rzędu 1,3 miliarda koron z wędkowania, wynajmu noclegów i sprzedaży towarów. Właściciele domków i zbiorników wodnych podejmują rocznie ok. 10 tys. obcokrajowców, którzy przyjeżdżają do Norwegii specjalnie dla łososia.

Szacunkowo 2500 z nich stanowią Duńczycy, i to jedynie na nich mogą na razie liczyć Norwegowie. Tylko mieszkańcy Danii otrzymali na razie pozwolenie na przyjazd do kraju fiordów w celach turystycznych na mocy bilateralnej umowy, zaanonsowanej przez władze 29 maja. Skandynawscy sąsiedzi będą mogli się odwiedzać już od 15 czerwca. Duńczycy przegapią zatem początek sezonu wędkarskiego, lecz wciąż pozostanie im 2,5 miesiąca na łowienie norweskiego łososia.

Wciąż jest szansa dla europejskich wędkarzy?

Na razie natomiast smakiem muszą się obejść mieszkańcy innych krajów europejskich, nawet nordyckich, z którymi co prawda władze próbują dojść do podobnego porozumienia co z Danią, ale pertraktacje są dalekie od finału. Decyzje mają się pojawić do 20 lipca. W dalszej kolejności na liście znajdują się inne państwa europejskie, których obywatele – jak Niemcy, Francuzi czy Polacy – odwołują rezerwacje nad norweskimi akwenami.