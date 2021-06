Wjazd do Norwegii: kto może przekroczyć granicę. Aktualne przepisy

Obecnie cudzoziemcy muszą udokumentować prawo do pobytu lub przedstawić pozwolenie na pobyt.By tego dokonać, mogą przedstawić jeden z poniższych dokumentów:- wpis do ewidencji ludności- dokument potwierdzający posiadanie lub wynajem mieszkania/domu w Norwegii- osoby wynajmujące mieszkanie/dom muszą przedłożyć umowę wystawioną na nazwisko okaziciela, z której wynika, że podróżujący posiadał miejsce zamieszkania przed wyjazdem z Norwegii, a stan ten nie zmienił się po powrocie do kraju. Jeśli dana osoba nie posiada umowy najmu, musi przedstawić inne dokumenty potwierdzające fakt zamieszkania w Norwegii, np. aktualną umowę o pracę lub dokumenty poświadczające naukę w norweskiej szkole lub uczelni wyższej.- zaświadczenie o miejscu zamieszkania z Rejestru Ludności, tzw. Bostedsattest (nie jest to już jednak wymóg).