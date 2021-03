Spotkanie z dziećmi w Polsce a kwarantanna hotelowa po powrocie do Norwegii. Urząd wyjaśnia wątpliwości

Norweski rząd zmienił przepisy dotyczące kwarantanny wjazdowej. Od 19 marca do 7 kwietnia każda osoba, która przekracza granicę bez ważnego powodu, musi spędzić co najmniej trzy dni izolacji w hotelu. Istnieją jednak wyjątki - przepisy nie zmienią się m.in. wobec podróżujących służbowo oraz osób, które odwiedzają dziecko w ramach ustalonej sądownie wizyty rodzinnej.

W rozmowie z MojaNorwegia.pl, Urząd ds. Zdrowia doprecyzował, jakie warunki trzeba spełnić, by uniknąć co najmniej trzydniowej izolacji w hotelu po powrocie z tzw. czerwonych krajów (np. z Polski). Wyjątek dotyczy osób, które przekraczają granicę kraju fiordów, by spotkać się z dzieckiem, które mieszka z drugim rodzicem. Służbom należy wówczas przedstawić dokument prawnie potwierdzający ustanowienie kontaktu z dzieckiem.

Urząd ds. Zdrowia podkreśla, że wyjątek dot. potrzeby przebywania z małoletnim dzieckiem nie ma zastosowania do podróży w innych okolicznościach, czyli gdy dana osoba chce po prostu odwiedzić współmałżonka i dzieci mieszkające za granicą. Takie osoby podlegają regularnym przepisom dotyczącym wjazdu do Norwegii.

Podróż do Norwegii, by odwiedzić mieszkające tam dziecko

Wyjątek dotyczy także osób, które podróżują z kraju czerwonego do Norwegii, by odwiedzić swoje małoletnie dziecko mieszkające w kraju fiordów z drugim rodzicem.



Należy jednak pamiętać, że w powyższym przypadku podróżni przekraczający granicę w celu spotkania się z małoletnim nie są całkowicie zwolnieni z kwarantanny.



Dana osoba, o której mowa powyżej, jest zwolniona z kwarantanny w godzinach pracy / szkoły po uzyskaniu negatywnego wyniku testu na koronawirusa (test metodą PCR), który zostanie przeprowadzony najwcześniej trzy dni po przyjeździe do Norwegii. Jeśli ktoś przyjeżdża do Norwegii tylko i wyłącznie w celu prawnie ustalonego spotkania z dzieckiem, zwolnienie z kwarantanny go nie obowiązuje. W trakcie 10-dniowej izolacji może jednak przebywać ze swoim dzieckiem.