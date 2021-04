Przepisy wjazdowe: wszystkie dzieci mają przejść test na granicy

Jak informuje rząd w komunikacie opublikowanym wieczorem 18 kwietnia, zmiany zaczną obowiązywać od północy 19 kwietnia. Do tej pory testy na granicy obowiązywały wyłącznie dzieci, które ukończyły 12 lat. Teraz te poniżej tej granicy wiekowej będą również musiały poddać się badaniu.Resort wyjaśnia, że dzieci, które często przekraczają granicę, na przykład z powodów rodzinnych, są zwolnione z kwarantanny. W ocenie władz przemawia to za za tym, by wszystkie dzieci badać na obecność koronawirusa.