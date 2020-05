Uznanie ojcostwa bez wychodzenia z domu? Rząd planuje zmiany w ustawie

29 kwietnia rząd przesłał do Parlamentu (Storting) propozycje zmian w ustawie o dzieciach dotyczącą zasad ustalania ojcostwa. Do tej pory po narodzinach mężczyźni będący z partnerkami w niezalegalizowanych związkach zgłaszali się do Urzędu Pracy i Polityki Socjalnej (NAV), Urzędu Podatkowego (Skatteetaten) lub osobiście u położnej albo lekarza, podpisując przy narodzinach dziecka odpowiednie oświadczenie. Zmiana w ustawie ma umożliwić złożenie deklaracji cyfrowo.