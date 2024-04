Unijny program recyklingu będzie kosztować Norwegię 2,5 miliarda koron rocznie

Norwegia może stanowić dla innych państw przykład, jeśli chodzi o korzystanie z rozwiązań zwiększających stopień recyklingu butelek i puszek. wikimedia.commons/fot. Wolfmann/ https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en

Firma Infinitum, która obsługuje obecny system kaucji za puszki i butelki w Norwegii, szacuje, że nowe wymogi Unii Europejskiej dotyczące recyklingu będą kosztować kraj fiordów 2,5 miliarda rocznie. Do tego dochodzą koszty przebudowy sklepów.

UE chce nowych przepisów dotyczących opakowań wielokrotnego użytku. Wspólnota proponuje 10 proc. ponownego wykorzystania butelek do picia do 2030 r. i 40 proc. do 2040 r. Dziś w Norwegii nie wykorzystuje się ponownie tych samych butelek, ale materiał z zebranych opakowań po napojach służy do produkcji nowych.

Zamiast uprościć - skomplikuje? Infinitum przygotowało raport, w którym stwierdza, że ​​norweski program jest zarówno tańszy, jak i lepszy dla środowiska. Z obliczeń wynika, że ​​gdyby Norwegia przeszła na nowy system unijny, roczny dodatkowy koszt transportu wyniósłby 1,8 miliarda koron. Jeśli dodać do tego segregację butelek w sklepach, kwota ta wyniesie blisko 2,5 miliarda koron.

Unijny wymóg dotyczący ponownego użycia oznacza, że ​​butelki należy umyć, posortować i przechowywać, zanim zostaną zwrócone do obrotu. System ten będzie wymagał znacznie większej powierzchni, siły roboczej i kosztów transportu niż zgniecenie depozytu, który zbiera się dzięki maszynom do zwrotu opakowań objętych kaucją.

Wyjątki są, ale rzadko Norwescy politycy uważają, że skoro Norwegia opracowała jeden z najbardziej efektywnych i przyjaznych środowisku systemów recyklingu na świecie, nie ma sensu go zmieniać. Obawiają się, że wymogi Unii Europejskiej doprowadziłyby także do wyższych cen napojów w sklepach, ponieważ firmy byłyby zmuszone do stosowania kosztownego systemu segregowania butelek czy puszek.

NHO Mat og Drikke wraz ze swoimi siostrzanymi firmami w Finlandii, Szwecji i Danii napisały list, w którym zwracają się do krajów posiadających dobrze funkcjonujący system depozytów o odstąpienie od nowych wymogów. Istnieje ryzyko, że Norwegia będzie musiała stosować dwa różne systemy jednocześnie: pierwszy dotyczący ponownego użycia, a drugi dotyczący recyklingu.

Jedna z maszyn wypłacających kaucję za butelki w norweskich sklepach.Źródło: MN

Ponieważ Norwegia jest częścią EOG, obowiązują ją nowe regulacje UE. Kraje EOG mają prawo odmówić włączenia przepisów właściwych dla EOG, ale zdarza się to rzadko.

Jak to działa w Norwegii? Kupując w Norwegii plastikową butelkę lub puszkę napoju (bezalkoholowego lub piwa), płaci się również kaucję za samo opakowanie (pant). W kraju fiordów od 2018 roku kaucja za butelki wynosi 2 korony za opakowania o pojemności do 0,5 litra i 3 korony za te powyżej 0,5 litra.

Aby otrzymać zwrot, konsumenci muszą wrzucić opakowania do specjalnej maszyny, zwanej panteautomat. Są one powszechnie obecne w sklepach spożywczych i supermarketach. Następnie butelki i puszki odbierają przewoźnicy i dostarczają je do jednej z sortowni, gdzie śmieci są segregowane i trafiają do recyklingu. Kupon depozytowy z maszyny to pieniądze klienta, które może wypłacić gotówką lub odliczyć od następnej transakcji w sklepie.

Niektóre z panteautomatów, na przykład te zarządzane przez Czerwony Krzyż, mogą wydać los na loterię. Zdarzają się wygrane w wysokości nawet miliona koron.

Źródła: E24.no, inyheter.no, MojaNorwegia.pl