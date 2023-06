Nie tylko puszki i butelki: jak dostać w Norwegii pieniądze za śmieci? Pomoże aplikacja

Do zarobienia na odpadkach służy skandynawska aplikacja Bower. NTB/Meny/materiały prasowe

Powszechnie wiadomo, że Norwegia słynie z zaawansowanego systemu recyklingu, do którego przyczyniają się opłaty kaucyjne za butelki i puszki. W kraju fiordów na śmieciach można jednak zarobić dodatkowo.

Puste plastikowe butelki i metalowe puszki po napojach podlegają w kraju fiordów depozytowi. Od jakiegoś czasu można jednak korzystać tam również z aplikacji, dzięki której segregowanie śmieci także staje się opłacalne. Teraz do programu dołączyła także sieć supermarketów Meny.

Do zarobienia na odpadkach służy skandynawska aplikacja Bower. Dzięki niej można otrzymać dodatkowe korony za opakowania z kodami kreskowymi, o ile wyrzuci się je do odpowiedniego pojemnika na śmieci w domu lub poza nim. W przypadku marek własnych Meny zarobi się teraz podwójnie.

Kupując butelki z kaucją w Norwegii, płaci się za nią, i można odzyskać kwotę depozytu, wkładając śmieć po wykorzystaniu do specjalnego automatu. Inaczej jest w przypadku aplikacji Bower. Produkty, które wliczają się do systemu, nie podlegają kaucji, więc da się za nie otrzymać dodatkowe pieniądze po wyrzuceniu.

Aby otrzymać pieniądze, najpierw należy pobrać aplikację o nazwie Bower, a następnie zeskanować kod kreskowy na opakowaniu. Jeśli śmieci wyrzuci się je do publicznego kosza na śmieci lub kubełka np. na plastik lub papier, segregując je w domu, otrzyma się jeden punkt, co odpowiada 20 øre, a m.in. w przypadku towarów z logo Meny 40 øre. Trzeba będzie również zrobić zdjęcie wyrzuconego prawidłowo papierka. Aplikacja jest wyposażona w geokodowanie.

Od 2028 r. norweskie gminy są zobowiązane do zbierania 50 proc. wszystkich odpadów z tworzyw sztucznych, które można poddać recyklingowi. Aplikacja Bower ma za zadanie zachęcić więcej osób do segregacji śmieci.

Bower to szwedzki startup z aplikacją, która pozwala przetwarzać nie tylko butelki PET i puszki aluminiowe, ale także dowolne opakowania lub pojemniki i otrzymywać za to nagrody w postaci pieniędzy. Wystarczy zeskanować opakowanie za pomocą aplikacji i wyrzucić je w najbliższym punkcie recyklingu.

W zeszłym roku do programu dołączyła np. norweska marka lodów Hennig-Olsen. W kraju fiordów zarobić można zatem, wyrzucając nawet papierek po lodach do odpowiedniego pojemnika. Nestlé Norge, Plantasjen i Nespresso Norge,a teraz Meny, to tylko niektóre inne firmy w Norwegii, które także nawiązały współpracę z Bower. Użytkownicy aplikacji mogą dostać także 40 øre za każde opakowanie Lofotenprodukt, marki produkującej między innymi makrele w pomidorach.