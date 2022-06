Norwegia zaostrza przepisy dotyczące recyklingu. Odsetek przetwarzanych śmieci zwiększy się ponad dwukrotnie

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło zmiany dotyczące sortowania i recyklingu bioodpadów oraz plastiku. Regulacje nakładają nowe obowiązki na gminy oraz przedsiębiorstwa produkujące duże ilości śmieci. Rygorystyczne przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2023 roku.

Nowelizacja wskazuje, że obowiązek sortowania bioodpadów i tworzyw sztucznych zostanie nałożony nie tylko na gospodarstwa domowe, ale także gminy, instytucje publiczne i przedsiębiorstwa. Wszystkie mają być przygotowane do ponownego użycia lub recyklingu śmieci. – Duża część z nich to zasoby, które możemy ponownie wykorzystać. W 2035 roku przetworzymy lub przygotujemy do recyklingu aż 65 proc. naszych domowych odpadów. [...] Spożywcze można na przykład przerobić na biogaz i nawóz – komentuje Aleksander Øren Heen, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Śmieci zostaną w kraju

Resort klimatu zwraca uwagę, że zmiana przepisów to krok w kierunku wprowadzenia gospodarki z zamkniętym obiegiem. – Przyjęcie takiego założenia dla tworzyw sztucznych oznacza, że łatwiej je sortować, poddawać recyklingowi i ponownie wykorzystywać. [...] Zmniejszy także emisję gazów cieplarnianych – czytamy w komunikacie Ministerstwa. Rząd szacuje, że regulacje przyczynią się do wzrostu ilości śmieci przemysłowych poddawanych recyklingowi z 23 proc. do 52 proc. w 2035 roku i z 47 proc. do 71 proc. w przypadku bioodpadów.