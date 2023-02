Kaucja za butelki i puszki w Norwegii: na czym to polega?

Norwegia może stanowić dla innych państw przykład, jeśli chodzi o korzystanie z rozwiązań zwiększających stopień recyklingu butelek i puszek – przyglądały się im chociażby Anglia i Australia, które chciały wprowadzić system podobny do tego obowiązującego w kraju fiordów.

O jaką metodę chodzi? To proste: kupując plastikową butelkę lub puszkę napoju (bezalkoholowego lub piwa), płaci się również kaucję za samo opakowanie (pant). Aby otrzymać jej zwrot, śmieci należy wrzucić do specjalnej maszyny, np. w supermarkecie. System ten nie działa już jednak w przypadku szklanych butelek.

Nowe życie (większości) śmieci

Co dzieje się z butelkami i puszkami, które trafiają do automatu? Są one odbierane przez przewoźników i dostarczane do jednej z sortowni, gdzie śmieci są segregowane, a następnie trafiają do recyklingu. Kupon depozytowy to pieniądze klienta, które może wypłacić gotówką lub odliczyć od następnej transakcji w sklepie. Dowód wpłaty nie ma daty ważności.