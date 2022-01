Tańsze promy, droższy tytoń i nowe zasady kupna domu: to zmieni się w norweskim prawie

Od 2022 roku w Norwegii zmienią się m.in. zasady kupna nieruchomości. stock.adobe.com/licencja standardowa

W nowym roku mieszkańców kraju fiordów czeka szereg zmian. Obejmują one m.in. podwyższony podatek majątkowy, niższe ceny promów i droższy tytoń. Oto przegląd nowych zasad, które wejdą w życie w Norwegii 1 stycznia.

Korzystniejsze podatki i bat na nieuczciwych właścicieli domów Norweski rząd wprowadzi kilka zmian w systemie podatkowym. Według władz 82 proc. podatników w przyszłym roku otrzyma niższy lub niezmieniony podatek. Tym, którzy zarabiają mniej niż 750 tys. koron rocznie, zostanie więcej. Podatek od majątku został zwiększony z 0,85 do 0,95 proc. W przypadku majątku powyżej 20 milionów koron (40 milionów koron dla małżonków) wprowadza się wyższą stawkę w wysokości 1,1 proc. Jednocześnie odliczenie dolne zostanie zwiększone z 1,5 mln koron w 2021 roku do 1,7 mln koron w 2022.

Od nowego roku będą obowiązywały także zmienione zasady kupna i sprzedaży nieruchomości. Właściciele nie mogą już sprzedawać domu „zgodnie ze stanem zastanym” (nor. som den er). Fraza ta była bowiem często nadużywana przez nieuczciwe osoby, które w ten sposób chciały ustrzec się przed odkryciem przez kupujących w danej nieruchomości wszelkich uszkodzeń czy usterek. Sprzedający muszą wziąć również większą odpowiedzialność za zapewnienie dokładnych informacji i dokumentacji domu. Szczegóły na teman nowych przepisów opublikowaliśmy w poniższym artykule:

Wycena udziałów i środków trwałych wzrośnie z 55 proc. do 75 proc. od roku dochodowego 2022. Wzrost nastąpi także dla drogich mieszkań „głównych”, tak że dla części wartości nieruchomości wyniesie 50 proc. mieszkania, jeśli przekracza ona 10 milionów koron.

Wyższe wymagania do uzyskania norweskiego paszportu W 2022 więcej osób będzie mogło otrzymać bezpłatną pomoc prawną. Zmiana przepisów oznacza, że ​​limity dochodów dla osób samotnych zostają podniesione z 246 tys. do 320 tys. koron, a dla par z 369 tys. do 490 tys. koron.



Jednocześnie podniesiono również wymóg dotyczący czasu zamieszkania przy ubieganiu się o norweskie obywatelstwo. Wnioskodawcy muszą teraz udokumentować osiem lat życia w Norwegii w ciągu ostatnich jedenastu lat, z pozwoleniem na pobyt na okres co najmniej jednego roku.

Zasady ubiegania się o obywatelstwo w Norwegii różnią się w zależności od konkretnej sytuacji, m.in. od aktualnego obywatelstwa, daty przyjazdu do Norwegii czy statusu związku.Źródło: stock.adobe.com/licencja standardowa

Zasady ubiegania się o obywatelstwo w Norwegii różnią się w zależności od konkretnej sytuacji, m.in. od aktualnego obywatelstwa, daty przyjazdu do Norwegii czy statusu związku. Do tej pory według ogólnej zasady należało mieszkać w Norwegii przez co najmniej siedem z ostatnich dziesięciu lat. W przypadku osób z norweskimi małżonkami, zarejestrowanymi partnerami lub konkubentami wymóg stałego pobytu wynosił trzy lata z ostatniej dekady.

Coś dla podróżnych W nowym roku nastąpią także zmiany, które mogą zainteresować osoby korzystające z różnych środków transportu, m.in. na potrzeby zawodowe. Od roku dochodowego 2022 obecne dwie stawki odliczeń kosztów podróży zostaną zastąpione jedną wspólną stawką kilometrową w wysokości 1,65 NOK/km.

Zostaje tez podwyższony podatek od CO2, a jednocześnie obniżony podatek od ubezpieczeń komunikacyjnych oraz podatek drogowy, aby zrekompensować wzrost cen benzyny. W 2022 ceny biletów promowych spadną o kolejne 5 punktów procentowych w porównaniu z 1 stycznia 2021 r. Już 1 lipca 2021 r. zostały obniżone o 25 proc.

Snus najpopularniejszy jest wśród mężczyzn w wieku 25-49 lat.Źródło: adobe stock/licencja standardowa

W końcu tańszy prąd? Dobra wiadomość dla gospodarstw domowych, które borykają się z wysokimi rachunkami za prąd. Podatek od energii elektrycznej w nowym roku zostaje obniżony o 8 øre za kWh w miesiącach zimowych, natomiast o 1,5 øre w okresie kwiecień-grudzień.

Ze zmian niezadowoleni mogą być jednak palacze i użytkownicy snusu. Podatek od wyrobów tytoniowych wzrasta o 5 proc. więcej niż zwykła korekta ceny. W przypadku 20 paczek papierosów oznacza to podwyższenie podatku z 55,4 do 59 koron, zaś dla snusu opłata wzrasta z 85 koron za 100 gramów do 90 koron za 100 gramów.

Reklama