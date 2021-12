Władze pomogą w kryzysie: pieniądze na energię elektryczną już od stycznia

zrekompensowanie 55 proc. kwoty rachunku przekraczającej 70 øre za kWh,

włączenie do pakietu świadczeń użytkowników, którzy rozliczają się ze spółdzielniami mieszkaniowymi oraz jako rolnicy,

przekazanie dodatkowych środków do dyspozycji gminom.

Negocjacje pomiędzy Partią Pracy (Ap), Centrum (Sp) i Socjalistyczną Lewicą (SV) trwały niespełna tydzień. Doprowadziły do poprawy projektu i wyeliminowaniu kilku błędów. Filarami programu wsparcia mają być:Po negocjacjach z Socjalistyczną Lewicą środki przeznaczone na wsparcie wzrosły o 1,1 mld NOK i osiągną poziom 5,7 mld koron norweskich. 583 mln NOK stanowi dodatek do zasiłków mieszkaniowych, a 200 mln NOK trafi do gmin, które rozdysponują je za pośrednictwem instytucji opieki społecznej.