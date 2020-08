Skatteetaten, konsulat, NAV i inne: zarezerwuj wizytę w urzędzie

By wejść do SUA, oprócz wcześniejszego zarezerwowania wizyty, należy pokazać potwierdzenie umówionego spotkania (otrzyma się je SMS-em lub e-mailem). Przed spotkaniem, drogą elektroniczną należy przesłać też wszelkie niezbędne dokumenty. Wszelkiego typu podania czy formularze należy wypełnić przed wizytą w urzędzie.SUA w Oslo, Stavanger i Trondheim umożliwiają elektroniczne złożenie wniosku o termin wizyty na policji. W pozostałych trzeba korzystać z portalu aplikcyjnego UDI TUTAJ szczegółowe informacje na temat możliwości rezerwowania wizyty w danym oddziale SUA.Ci, którzy nie mieszkają w mieście, w którym znajduje się oddział SUA, muszą kontaktować się z lokalnym posterunkiem policji. Na tej stronie należy w wyszukiwarce wpisać nazwę swojej miejscowości - system wyszuka odpowiedni dla danej lokalizacji komisariat, wraz z jego adresem i godzinami otwarcia.Jak na swojej stronie informuje policja, czas oczekiwania na umówioną już wizytę może być różny, w zależności od okręgu policyjnego. Np. w Agder czas oczekiwania to ok. 5 tygodni, w Møre og Romsdal wynosi on od 4. do 8 tygodni, zaś w Finnmarku i SUA w Kirkenes - 1 do 2 dni.