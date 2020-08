Zmiany w prawie jazdy: od września zdanie testu zdecydowanie trudniejsze

Norweski Zarząd Dróg i Autostrad (Statens vegvesen) jest na ostatniej prostej przed wprowadzeniem nowego systemu zdawania testu teoretycznego. Od września egzamin na prawo jazdy ma stać się zdecydowanie trudniejszy. Urzędnicy chcą wyeliminować kandydatów na kierowców, którzy nie uczą się przepisów kodeksu drogowego, a jedynie zapamiętują odpowiedzi na pojawiające się podczas testu pytania.

Norweski Zarząd Dróg i Autostrad poinformował, że nowy system otrzymał nazwę eTeori. Będzie stosowany do wszystkich kategorii prawa jazdy. Jak przyznają, wprowadzenie go zapewni większe bezpieczeństwo na drogach. Przejdą go pomyślnie jedynie Ci, którzy rzeczywiście przygotowali się do egzaminu, czytając kodeks ruchu drogowego. Przedstawiciele Statens vegvesen skrytykowali również obecny system zdawania. Twierdzą, że egzaminy zdawane od września będą bardziej różnorodne, a pytania trudne i często niespodziewane.