Bez tych potraw Norwegowie nie wyobrażają sobie Świąt: żeberka, ryba z ługu i ryż ze śmietaną

Podobnie jak Polacy, Norwegowie świętują Wigilię 24 grudnia. Jednak dzień wcześniej odbywa się tak zwana „mała wigilia” (lille julaften), podczas której większość rodzin dekoruje choinkę. fotolia.com - royalty free

Svineribbe, lutefisk, riskrem i gløgg – opowiadamy, co Norwegowie jedzą i piją w czasie Bożego Narodzenia. Jedno jest pewne: bez tych dań nie ma Świąt.

Norweskie bożonarodzeniowe stoły różnią się od siebie w zależności od tego, z którego regionu Norwegii pochodzi świętująca rodzina oraz od tradycji, które w niej panują. Na przykład w Trøndelag i Østlandet je się svineribbe, natomiast na zachodzie kraju główną potrawą jest zazwyczaj pinnekjøtt. W całej Norwegii popularny jest riskrem i pepperkaker na deser, a do popicia – oczywiście gløgg! Wyjaśniamy, czym są te i inne norweskie potrawy świąteczne.

Svineribbe lub po prostu ribbe to żeberka wieprzowe. Znajdują się na 60 proc. norweskich stołów wigilijnych, a każdego roku w święta Norwegowie zjadają ich około trzy miliony kilogramów. Minimalna porcja na jeden talerz to aż 300 gram potrawy. Dobrze zrobione ribbe powinny być przede wszystkim chrupiące. Podaje się je zazwyczaj z kapustą kiszoną, czerwoną kapustą lub brukselką. Najważniejszy jest jednak sos, który robi się z doprawionego tłuszczu wieprzowego, czerwonego wina lub koziego sera.

Svineribbe, czyli tradycyjne żeberka Źródło: wiki.commons.org/Thogru/CC BY-SA 3.0

Pinnekjøtt – „gałązkowe mięso” Pinnekjøtt to kolejna potrawa, której głównym składnikiem są żeberka. Tym razem to jednak żeberka baranie. Pinnekjøtt w tłumaczeniu dosłownym to „gałązkowe mięso”. Nazywa się tak, ponieważ umieszcza się je nad brzozowymi gałązkami i gotuje na parze. W czasie wieczoru wigilijnego potrawa ta trafia na stoły około 30 proc. Norwegów, a bardziej popularne jest od niej jedynie ribbe. Pinnekjøtt podaje się zazwyczaj z kiszoną kapustą albo ziemniakami.

Pinnekjøtt to solone i suszone, a czasami wędzone żeberka jagnięce pokrojone w kawałki. Źródło: wiki.commons.org/CC BY 2.0/AnneCN

Lutefisk nie dla każdego Lutefisk to tzw. ryba mydlana lub ryba z ługu, którą niektórzy uważają za najstarszą tradycyjną potrawę bożonarodzeniową w Norwegii. Lutefisk przygotowuje się poprzez moczenie ryby (najczęściej dorsza) w ługu sodowym. Ług to silnie żrąca substancja chemiczna używana do czyszczenia odpływów, tępienia chwastów i produkcji biopaliwa. W zetknięciu ze skórą powoduje oparzenia, a z oczami lub językiem – ślepotę lub utratę zmysłu smaku. Mimo że rybę wypłukuje się z ługu, jego nieprzyjemny zapach pozostaje. Pomimo to cieszy się w Norwegii dość sporą popularnością. Gotowe lutefisk ma galaretowatą konsystencję. Wiele osób uważa to tradycyjne norweskie danie za odpychające i nie jest w stanie go przełknąć.

Lutefisk podaje się najczęściej z ziemniakami i dodatkami w postaci boczku i sosów. Źródło: wikipedia.org/CC BY-SA 3.0/Jonathunder

Święta na słodko Riskrem to świąteczny deser. Ma bardzo wiele wersji, ale ta najpopularniejsza składa się zazwyczaj z ryżu, śmietany i cukru waniliowego. Podaje się go przeważnie na zimno z sosem z owoców leśnych. Często dodaje się do niego migdały.

W jednej z misek z riskrem ukryty jest migdał. Osobę, która na niego trafi, będzie czekać radość i pomyślność. Źródło: wikipedia.org/Malene Thyssen/CC BY-SA 3.0

Julebrød albo julekake, czyli „bożonarodzeniowy chleb” albo „bożonarodzeniowe ciasto” to ciasto drożdżowe, które wygląda jak chleb, ale jest od niego słodsze i tłustsze. W jego skład wchodzi mąka pszenna, masło, mleko, drożdże, cukier, sól i kardamon. Bardzo często dodaje się do niego również rodzynki i skórkę pomarańczową. Gotowe julebrød są dostępne w sklepach spożywczych.

Julebrød nie może zabraknąć na świątecznym stole. wikimedia.org/Art Anderson/CC BY-SA 3.0

Przepis na julebrød



Składniki:

50 g świeżych drożdży

3 dl mleka

125 g masła

500 g mąki

100 g cukru

2 łyżeczki kardamonu

1 łyżeczka cynamonu

200 g rodzynek

ew. 1 jajko do posmarowania ciasta



Sposób przygotowania:

Namocz rodzynki w ciepłej wodzie przez około kilka minut, a następnie je odsącz. Drożdże rozkrusz do miseczki, zalej je połową szklanki lekko ciepłej wody, dodaj łyżkę cukru i mąki, a następnie całość dokładnie wymieszaj. Odstaw mieszankę na kilka minut, żeby drożdże zaczęły „pracować” (mieszanka powinna nabrać konsystencji śmietany). Rozpuść masło w rondelku, a następnie odstaw, aby lekko ostygło. Wymieszaj w misce wszystkie suche składniki, dodaj rodzynki, drożdże i masło. Wyrób ciasto na gładką masę. Przykryj dobrze miskę z ciastem i odstaw ją w ciepłe miejsce na około godzinę, aby ciasto urosło (powinno podwoić swoją objętość). Uformuj z ciasta bochenki albo skorzystaj z formy do pieczenia ciasta. Piecz w piekarniku rozgrzanym do temperatury 200-225 stopni Celsjusza przez około 30 minut.



przepis pochodzi ze strony: przepisyzpodrozy.pl

W okresie Bożego Narodzenie w Norwegii je się bardzo wiele słodyczy. Nieodzowną częścią Świąt są ciasteczka – w niektórych domach przestrzega się zasady, że powinno być ich co najmniej siedem rodzajów. Do popularnych należą pepperkaker, czyli norweski odpowiednik pierniczków, a także peppernøtter – miękkie, ale trudne do pogryzienia ciasteczka z mąki żytniej z dodatkiem anyżu.



W Norwegii w czasie świąt króluje marcepan. Podobno w kraju fiordów w Boże Narodzenie zjada się łącznie... około 40 mln marcepanowych figurek!

Napoje z prądem Gløgg to norweska wersja grzanego wina. Napój przyrządza się z czerwonego wina, miodu, przypraw korzennych, skórki pomarańczowej i bakalii. Wszystkie składniki należy dokładnie wymieszać i podgrzać.

Do grzanego wina podaje się bakalie. wikimedia.org/Lemsipmatt/CC BY-SA 2.0/

Nieodzowną częścią świąt Bożego Narodzenia są również pepperkaker, czyli norweski odpowiednik pierniczków oraz juleøl i julebrus – piwa i napoje sprzedawane w butelkach ze specjalnymi, świątecznymi etykietami.