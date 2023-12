Norweskie święta będą biedniejsze. Dane nie pozostawiają złudzeń

Ponad 30 proc. norweskich rodzin z dziećmi odpowiedziało, że nadchodzące obchody Bożego Narodzenia będą trudniejsze ze względów finansowych. Problemy mają objawiać się m.in. unikaniem wizyt rodzinnych oraz ograniczeniem liczb posiłków świątecznych. Przedstawiciele organizacji Armia Zbawienia przyznają, że pogłębiły się kłopoty widoczne już w 2022 roku.

Na potrzeby aktywistów ankietę przeprowadziła agencja Opinion. Wzięło w niej udział 1005 osób z całej Norwegii. – 43 proc. osób, które odpowiedziały, że święta będą trudne, wierzy, że dzieci to zauważą. Od dawna obserwujemy także wzrost liczby osób stojących w kolejce po żywność – skomentowała wyniki Elin Herikstad, zastępczyni kierownika Armii Zbawienia ds. społecznych. 35 proc. rodzin z dziećmi przyznało, że Boże Narodzenie będzie w tym roku trudniejsze do zorganizowania przez wzgląd na gorszą sytuację finansową. Zdecydują się m.in. na ograniczenie liczby posiłków i pożyczki:



1) 29 proc. zrezygnuje z wyjazdów do rodziny i przyjaciół,

2) 27 proc. ograniczy liczbę gości i wyjścia w okresie świąt,

3) 13 proc. poprosi rodzinę lub przyjaciół o pomoc finansową,

4) 10 proc. ograniczy liczbę świątecznych posiłków,

5) 5 proc. poszuka pomocy wśród przedstawicieli organizacji charytatywnych.